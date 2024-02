Brände löschen, Unfallopfer befreien oder technische Hilfe leisten: All das hat Oliver Karmann wie jeder andere Feuerwehrmann in der Ausbildung gelernt. Das Besondere ist allerdings: Er ist 39 Jahre alt und erst seit rund zwei Jahren Mitglied der Abteilung Kluftern - ein nicht ganz gewöhnliches Alter, einer Wehr beizutreten. Er hat bereits seinen ersten großen Einsatz hinter sich, seine „Feuertaufe“, an die er sich emotional erinnert.

Vom Geretteten zum Retter

Nicht nur Oliver Karmanns Beitrittsalter ist ungewöhnlich; auch das Schlüsselerlebnis, das letztlich der Auslöser für sein Engagement bei der Feuerwehr war, ist alles andere als alltäglich und sehr persönlich: Vor fast zehn Jahren musste er einmal bei einer Wanderung in Tirol selbst gerettet werden. „Damals haben wir eine Alpenüberquerung gemacht und sind in überraschend schlechtes Wetter gekommen“, erzählt Oliver Karmann.

Die Wege waren voller Schlamm, die Bäume umgestürzt, die Nacht brach ein - und Oliver Karmann und sein Wanderfreund waren am Ende ihrer Kräfte. Sie riefen die Bergrettung, die die beiden Wanderer in Sicherheit brachte. „Wir durften in einem Hotel eines Bergretters übernachten“, berichtet Oliver Karmann und ergänzt: „Er hat uns am nächsten Tag zum zweiten Geburtstag gratuliert.“

Besonderheit Quereinstieg

Es habe ihn beeindruckt, dass sich Menschen selbst in Gefahr bringen, um andere zu retten. „Das ist ehrbar.“ So entstand auch bei Oliver Karmann der Wunsch, einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten. Als er nach Kluftern zog, lernte er in der Nachbarschaft Feuerwehrleute kennen und schaute bei der Probe der Abteilung Kluftern vorbei. „Nachdem ich zwei, drei Mal geschnuppert habe, die Leute kennengelernt habe, kam ich zur Entscheidung: Das ist genau das, was ich machen will.“

Video: Simon Federer Video: Simon Federer

Bei der Grundausbildung der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichshafen lernte Oliver Karmann unter anderem Erste Hilfe, Brandbekämpfung und technischer Hilfe. „80 bis 90 Prozent der Lehrgangsteilnehmer waren Leute aus der Jugendfeuerwehr“, berichtet Oliver Karmann - also solche, die schon viel Erfahrung gesammelt hatten. „Als Quereinsteiger muss man schauen, dass man den Anschluss nicht verliert und muss immer bei der Sache sein.“

Adrenalin pur

Rund 30 Einsätze leisteten die rund 40 Mitglieder der aktiven Abteilung Kluftern im vergangenen Jahr, so Oliver Karmann. Er erinnert sich vor allem an seine „Feuertaufe“, wie er seinen ersten großen Einsatz im November vergangenen Jahres nennt. Der Piepser ging los, ein Kellerbrand in Kluftern. Oliver Karmann war als einer der Ersten im Feuerwehrgerätehaus in Kluftern und auf dem Fahrzeug - und damit im Angriffstrupp, der Trupp, der vorgeht und den Brand löscht.

Wenn man glaubt, der Adrenalinpegel kann nicht mehr steigen, ist das genau dann der Fall - wenn du hinfährst, das Fenster aufmachst, den Rauchgeruch in der Nase hast und weißt: Jetzt zählt es wirklich. Oliver Karmann

Im Keller war es „unheimlich heiß“, berichtet Oliver Karmann. Wegen des schwarzen Rauchs habe er überhaupt nichts gesehen. Er löschte den brennenden Trockner, währenddessen wurde es noch heißer. „Da muss man die Nerven bewahren.“ Fehler sollten keine passieren.

Feuerwehr-Freundschaften

Dass alles so gut bei der „Feuertaufe“ geklappt habe, hänge auch damit zusammen, dass der Führer des Angriffstrupps ein erfahrener Kamerad gewesen sei, der eine „extreme Ruhe“ ausstrahlt. Und überhaupt, die Kameradschaft in der Feuerwehr gefällt Oliver Karmann.

Ursprünglich kommt er aus dem Saarland und ist seit Ende 2016 bei der Firma Wagner in Markdorf im Management beschäftigt. Die Mitgliedschaft in der Feuerwehr habe ihm geholfen, vor Ort Anschluss zu finden. „Daraus sind wirklich Freundschaften entstanden.“

Ausgleich zum Büroalltag

Oliver Karmanns Alltag besteht aber lange nicht nur aus Feuerwehreinsätzen und Arbeitseinsätzen für die Firma Wagner. Er hat auch eine Familie und eine zehnjährige Tochter. „Ich glaube, am Ende des Tages ist das alles gut miteinander vereinbar“, sagt Oliver Karmann und ergänzt: „Ich habe eine ganz tolle Frau, die mich in der Sache unterstützt.“ Sie habe gemerkt, dass ihm die Feuerwehr gut tut, als Ausgleich zum Bürojob. Und seine Tochter sei seit kurzem gar Mitglied der Jugendfeuerwehr in Kluftern.

Sein Arbeitgeber habe ihn von Anfang an bei seinem Vorhaben unterstützt, so Oliver Karmann - die meisten seiner bisherigen Einsätze hätten ohnehin außerhalb der Arbeitszeit stattgefunden. An der wöchentlichen Übung könne er teilnehmen, selbst wenn es im Büro etwas länger gehe, berichtet Oliver Karmann. In die Grundausbildung investierte der Feuerwehrmann fünf Wochenenden plus ein paar Tage unter der Woche am Abend.

Nur mit Herzblut

Und welche Tipps hat Oliver Karmann für Interessierte? Man müsse sich bewusst machen: Die Feuerwehr sei kein Hobby wie jedes andere, das man je nach Lust und Laune ausübe. „Man muss das wirklich wollen, weil am Ende des Tages das eigene Leben davon abhängt und das Leben des Kameraden.“

Will ich das wirklich machen? Und wenn ja, warum? Diese Fragen können laut Oliver Karmann helfen. Außerdem: bei der örtlichen Feuerwehrabteilung vorbeischauen, mit den Leuten sprechen und bei ein paar Übungen mitmachen. „Und wenn man es macht, dann mit Herzblut. Gerade als Quereinsteiger finde ich das wichtig.“