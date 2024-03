Die Zeichen stehen eindeutig auf Frühling: Die Deutsche Zeppelin-Reederei (DZR) startet am Freitag, 22. März, in die neue Saison am Bodensee. Was der Höhepunkt des Flugjahres 2024 sein wird, steht für Geschäftsführer Eckhard Breuer schon jetzt fest: „Wir eröffnen am 9. Mai eine zweite Station in Essen/Mülheim.“

Außerdem entsteht derzeit ein neuer Zeppelin, der im Spätsommer fertig sein soll.

Personal für den Standort im Ruhrgebiet ist bereits eingestellt, unter anderem wurden ein Pilot und zwei Mechaniker in Friedrichshafen ausgebildet, berichtet der DZR-Chef. Den Hangar in Essen/Mülheim, der zugleich eine außergewöhnliche Event-Location ist, hat die WDL-Gruppe gebaut.

Zeche Zollverein von oben

WDL steht für Westdeutsche Luftwerbung, und genau das war seit den 70ern der Unternehmenszweck: auf sogenannten Blimps, also Prallluftschiffen ohne inneres Gerüst, Werbung in der Luft zu machen und Fluggäste zu transportieren.

Die DZR ist in dem Gebäude Mieter und bringt einen Zeppelin NT (Neuer Technologie) mit, also ein halbstarres Luftschiff mit einer inneren Struktur aus Trägern und Streben.

Damit starten ab 9. Mai Rundflüge über die Zeche Zollverein, Duisburg und Oberhausen, Bochum und Gelsenkirchen oder Düsseldorf und Neuss. In den Sommerferien legt der Betrieb im Ruhrgebiet eine Pause ein. Das Luftschiff kehrt zurück an den Bodensee, an dem in der Zeit dann zwei Zeppeline im Einsatz sind.

Helium zwischengelagert

Beide wurden im Hangar in Friedrichshafen auf die neue Saison vorbereitet. Auf dem Programm stand Eckhard Breuer zufolge unter anderem die große Jahresinspektion.

Nur ein Detail: Dabei werden unter anderem die Hüllen der Luftschiffe auf Beschädigungen untersucht. Damit Arbeiten im Inneren möglich sind, wird das Helium in großen gelben Säcken zwischengelagert und die Hülle mit Luft in Form gehalten.

Am Bodensee gehören wir schon zum Landschaftsbild. Reederei-Chef Eckhard Breuer

Aber auch die Ausbildung der Mitarbeiter stehe im Fokus - und zwar in allen Bereichen, „damit die Abläufe so sitzen wie in der vorherigen Saison“, erklärt der Reederei-Chef.

Warum vereinzelt bereits in den vergangenen Wochen ein Zeppelin am Himmel über dem Bodensee zu sehen war, dazu sagt er: „Dabei handelte es sich um Trainings- und Werkstattflüge.“ Letztere seien mit einer Probefahrt nach der Inspektion eines Autos zu vergleichen.

Zeppelin zum Marktpreis

Mitten im Bau befindet sich ein dritter Zeppelin. Im Hangar in Friedrichshafen nimmt gerade unter anderem seine Struktur Form an. Diese setzt sich aus zwölf Segmenten zusammen, die dreieckige Spanten aus Carbonfaser und drei Längsträger aus Aluminium-Fachwerk umfassen.

Zwei beeindruckende Zahlen: Die Hülle, die schließlich über die Struktur gezogen wird und aus einem dreischichtigen Verbundmaterial besteht, hat eine Gesamtfläche von 2600 Quadratmetern und wiegt etwa eine Tonne.

„Geplant ist, dass unser drittes Luftschiff im Spätsommer am Bodensee in Betrieb geht“, kündigt Eckhard Breuer an, der gleichzeitig Chef der Zeppelin Luftschifftechnik GmbH & Co. KG (ZLT) ist. ZLT baut den Zeppelin, den die Tochtergesellschaft DZR kauft und betreibt.

Zu den Kosten sagte der Geschäftsführer im Sommer 2022: „Wir haben mit Unterstützung der Gesellschafter eine Finanzierung auf die Beine gestellt, die wir am Ende durch den Betrieb erwirtschaften müssen.“

Hauptgesellschafter der ZLT sind der ZF-Konzern mit 49,97 Prozent und die Luftschiffbau Zeppelin GmbH mit 50,03 Prozent. Kurzer Rückblick: Goodyear hatte 2011 drei Luftschiffe gekauft und 14,5 Millionen Euro pro Stück bezahlt. Laut Eckhard Breuer kauft die Zeppelin-Reederei das Schiff zum Marktpreis. Und der bewege sich in etwa in der Größenordnung.

Rekord angepeilt

Viel Geld, das erst einmal verdient werden will. In einer Hinsicht ist der Reederei-Chef zuversichtlich: „Wir wollen 2024 den Rekord knacken und auf eine Passagierzahl kommen, die deutlich über 25.000 liegt. Mal sehen wie deutlich.“

Dabei spiele das Wetter eine große Rolle, aber auch die Tatsache, dass der Zeppelin über dem Ruhrgebiet erst einmal sichtbar werden müsse. „Am Bodensee gehören wir schon zum Landschaftsbild“, betont Eckhard Breuer. Die Vorausbuchungen lägen insgesamt auf einem sehr guten Niveau.

Die bisherige Bestmarke schaffte die Zeppelin-Reederei mit 24.000 Passagieren 2019 - im Jahr vor Ausbruch der Corona-Pandemie und ohne den zweiten Standort in Essen/Mülheim.

Informationen zu Flügen über den Bodensee und das Ruhrgebiet sind im Internet zu finden unter www.zeppelinflug.de