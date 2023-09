Digitalisierungsminister Thomas Strobl hat am Donnerstag angekündigt, dass ab dem 1. September die Kfz–Anmeldung bei den baden–württembergischen Landratsämtern digital vonstatten gehen könne. Im Bodenseekreis und mindestens drei anderen Landkreisen - Tuttlingen, Sigmaringen und Stuttgart - aber ist das nicht so, wie das Landratsamt mitteilt.

„Das Amt kommt zum Bürger und nicht umgekehrt — ab dem 1. September 2023 können alle Zulassungsstellen die volldigitale KfZ–Zulassung nutzen und den Bürgern anbieten“, so Strobl. Er habe immer gesagt: „Das Amt muss zum Bürger kommen und nicht umgekehrt. Diesem Schritt kommen wir jetzt wieder ein ganzes Stück näher.“

Pilotversuche abgeschlossen

Bei der Online–Zulassung handelt es sich um ein gemeinsames Entwicklungsprojekt des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden–Württemberg, des Ministeriums für Verkehr Baden–Württemberg, des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr sowie der kommunalen IT–Dienstleisterin Komm.ONE AöR. Nach Pilotversuchen im Landkreis Heilbronn sollten ab dem 1. September „alle Zulassungsstellen in Baden–Württemberg die volldigitale Zulassung nutzen können.“ Damit sollte man das Auto vom Sofa aus anmelden können.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung des Ministers: „Mit dem Inkrafttreten der neuen Fahrzeugzulassungsverordnung am 1. September 2023 können alle Zulassungsbehörden in Baden–Württemberg den Onlinedienst flächendeckend nutzen und sämtlichen Bürgerinnen und Bürgern die volldigitale KfZ–Zulassung anbieten. Voraussetzung hierfür ist, dass dieser von den zuständigen Zulassungsbehörden aktiviert wurde.“

Auf Flughöhe

Zunächst hieß es dazu aus dem Landratsamt des Bodenseekreises: „Wir sind da auf Flughöhe und setzen ebenso alle internetbasierten Zulassungsvorgänge, die in der Fahrzeug–Zulassungsverordnung (FZV) geregelt sind, wie vorgeschrieben um.“

Das neue Angebot hätte am Freitag online gehen sollen. Doch in vielen Landkreisen funktioniert es noch nicht - unter anderem am Bodensee. (Foto: sz )

Doch dann kam etwas später die Einschränkung: Ein technisches Problem tauchte unversehens auf. „Gestern Abend hat sich der landesweite Dienstleister Komm.One noch mit folgender Info an uns gewandt. Der Bodenseekreis ist von diesem Problem betroffen. Wir warten aktuell auf grünes Licht der Dienstleister.“ So sei bei vier nicht weiter genannten baden–württembergischen Land– und Stadtkreisen ein Start von i–Kfz–4 zum 1. September nicht möglich.

Fehler in der Software

Der Grund dafür sei, dass bei letzten Tests in einem Softwareteilbereich Fehler aufgetreten seien. Dabei handele es sich um eine Kommunikationsschnittstelle zu einem externen Fachverfahren. Im Wege der Qualitätssicherung werde das i–Kfz–Portal bei den vier betroffenen Land– und Stadtkreisen offline gestellt. „Es wird eine Wartungsseite geschaltet, da wir derzeit nicht die volle Funktionalität und den reibungslosen Betrieb gewährleisten können. Die Komm.ONE arbeitet gemeinsam mit dem Hersteller des Fachverfahrens mit Hochdruck daran, den qualitätsgesicherten Betrieb des i–Kfz–Portals für die betroffenen Land– und Stadtkreise wiederherzustellen.“

Kein Zeitplan

Wenn das System läuft, könne sofort nach der Online–Anmeldung losgefahren werden, sagt der Minister. Seien die Nummernschilder bereits vorhanden, könnte man diese zunächst ohne amtliche Plakette ans Auto anbringen. Voraussetzung sei jedoch: „Nach Abschluss des Zulassungsvorgangs muss nur noch der vorläufige Zulassungsnachweis heruntergeladen sowie ausgedruckt hinter der Windschutzscheibe platziert werden.“ Der ersetzt dann die amtliche Plakette, die mit der Post nachgeschickt wird und an die Nummernschilder angebracht werden müsse. Man darf in dieser Weise zehn Tage fahren, bis die endgültigen Papiere per Post von der Zulassungsstelle eingetroffen sind.

Wann die Online–Zulassung im Bodenseekreis auch funktioniert, ist noch nicht bekannt, sagt der Landratsamt.