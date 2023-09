Rund 140 Teilnehmer haben sich zu den ersten drei Auflagen der Minigolf–Open eingefunden. Ihr Antrieb: Die Sportart, die im Allgemeinen eher als Sonntagnachmittagszeitvertreib „verschrien“ ist, auch einmal unter Wettkampfbedingungen kennenzulernen. Am Samstag, 9. September, geht es ab 12 Uhr auf der Anlage an der Häfler Uferstraße wieder rund.

Das Turnier wurde 2020 vom Miniaturgolfclub Friedrichshafen in der Coronazeit ins Leben gerufen, um den Daheimgebliebenen etwas Abwechslung zu verschaffen. Mittlerweile hat die Veranstaltung ihr Stammpublikum gefunden, und vor allem die Gesamtwertung unter den Teams, bestehend aus jeweils fünf Teilnehmern, erfreut sich bei den Hobbyspielern großer Beliebtheit.

Mitspieler gesucht

Der Deutsche Minigolfsportverband (DMV) hat ebenfalls vor drei Jahren ein vergleichbares Format eingeführt. Bis 2019 lief der „Bundesweite Breitensporttag“ unter „Minigolf Family Event“, seit 2020 sind es die „Minigolf Weeks“, die der Sportart Aufmerksamkeit verschaffen und neue Mitspieler bringen soll. Denn seit Jahren ist es auch im Minigolf so, dass Mitglieder wie auch Vereine wegbrechen.

Der MGC Friedrichshafen ist mit seinen rund 20 Mitgliedern mittlerweile unter den zehn quantitativ stärksten Vereinen Württembergs angekommen. Lediglich der MGC Metzingen ragt mit über 70 Mitgliedern noch klar heraus. Bis zum SSV Ulm ist auf württembergischer Seite gen Norden außer Friedrichshafen nur noch Ravensburg und Bad Waldsee auf der Minigolf–Landkarte präsent.

Aktive Spieler ausgeschlossen

Die Spielregeln werden bei den Hobbyturnieren nicht so eng ausgelegt, und eine Vereinszugehörigkeit ist nicht nötig. Eigentlich fast im Gegenteil, denn aktive oder ehemalige aktive Spieler sind ausgeschlossen. So auch bei den 4. Häfler Minigolf–Open am Samstag, 9. September (Ausweichtermin bei schlechtem Wetter am 16. September).

Bereits 35 Minigolf–Interessierte in den Kategorien Damen, Herren und Jugend haben sich bei Pächterin Britta Steib–Kreft für die beiden Durchgänge angemeldet. Wobei der Verein speziell in der Jugendklasse auf mehr Teilnehmer als in den vergangenen beiden Jahren hofft. Das im Startgeld enthaltene Weißwurstfrühstück ab 11 Uhr ist mittlerweile ebenfalls ein Anziehungspunkt.

Britta Steib–Kreft hat der Anlage an der Uferstraße nach den umfangreichen Sanierungen 2021 die „aMigo“-Bar hinzugefügt, die nicht nur in den Abendstunden großen Anklang findet. Einige Hobbyspieler haben zuletzt den Weg in den Verein gefunden, der ehemalige Turniersieger und nunmehrige stellvertretende Vorsitzende, Kevin Richter, nahm gar am Verbandsliga–Spieltag der SG Oberschwaben (bestehend aus den Vereinen aus Friedrichshafen und Ravensburg) Anfang des Jahres teil.

Er hatte sich dazu entschieden, den Minigolfsport ernster zu betreiben. 2022 war es sein Vater Eddy Manglus, der das Hobbyturnier gewinnen konnte. Auch der Senior ist wie der ehemalige Turniersieger Carsten Kreft nun Mitglied des MGC Friedrichshafen.

Bahnrekord bei 25 Schlägen

Teilweise kollidieren bei den Turnieren die Interessen derjenigen, die auf einen der Pokale aus sind, und derjenigen, die „just for fun“ zum Schläger greifen.

Die Teams der Kneipen „HockNei“ oder der „Milchbix“ aus Eriskirch wie auch die reine Frauenmannschaft „Prosecco“ (aus der die Siegerin bei den Damen, Sandra Bauder, entstammt) lassen es sich trotzdem nicht nehmen, mit eigens entworfenen T–Shirts anzutreten. Das „Team Manglus“ sorgte ebenso schon für Furore, für heuer hat sich zudem ein zweites reines Frauenteam angekündigt.

Der MGC Friedrichshafen, dem auch die Betreiberin des Platzes, Britta Steib–Kreft angehört, hofft auf einen neuen Teilnehmerrekord und darauf, dass die Open wie auch die Stadtmeisterschaften Mitte der 1980er–Jahre zu einer Erfolgsgeschichte werden. Der Bahnrekord von 25 Schlägen, den ein Spieler des ehemaligen Bundesligisten aus Heilbronn beim Verbandsliga–Spieltags aufgestellt hat, dürfte jedoch unerreicht bleiben.