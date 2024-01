Mihály Berecz zu Gast in der „Earthquake“-Reihe des Kulturbüros

Mihály Berecz spielt am Sonntag, 14. Januar, 11 Uhr, in der Kulturbüro-Reihe „Earthquake“ Beethovens Klaviersonate Nr. 7, Franz Schuberts Klaviersonate G-Dur sowie die Bagatellen für Klavier von Balázs Kecskés D. Das Konzert im Kiesel im K42 in Friedrichshafen wird vom Deutschlandfunk Kultur aufgezeichnet. Dies teilt die Stadt Friedrichshafen mit.

Als Mihály Berecz mit sechs Jahren das erste Mal zur Geige griff, waren zwei Dinge noch nicht absehbar: dass er als Musiker Karriere machen würde - und als Pianist. Schon früh widmete er sich parallel zu seiner Arbeit als Violinist dem Klavierspiel und erwarb an der Royal Academy of Music in London seinen First Class Honours Bachelor of Music. Als Gewinner des internationalen Konzertwettbewerbs Debüt Berlin spielte er 2017 erstmals in der Berliner Philharmonie. Frühere Auszeichnungen umfassen den Goldenen Preis des 2nd Manhattan International Music Wettbewerbs und den Harriet Cohen Bach Prize der Royal Academy of Music.

Bereczs besonderes Interesse gilt der historischen Interpretation. So spielte er zahlreiche Fortepiano-Konzerte mit renommierten Orchestern wie dem Orfeo Orchestra. Zwischen 2020 und 2022 führte er als Stipendiat der Ungarischen Akademie der Künste in acht Konzerten Béla Bartóks gesamtes Solowerk im Marmorsaal des Ungarischen Rundfunks auf. Moderiert wird das Konzert im Rahmen der Aufnahmen des Deutschlandfunk Kultur von Elisabeth Hahn. Am 16. Januar ab 20:03 Uhr ist das Konzert im Deutschlandfunk Kultur zu hören.

Eintrittskarten kosten zehn Euro und sind im Vorverkauf online auf www.kulturbuero-friedrichshafen.reservix.de oder unter Telefon 07541/203-3333 erhältlich.