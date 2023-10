67 Mietwohnungen lässt die Zeppelin-Wohlfahrt (ZW) neben dem Karl-Olga-Park in der Ehlersstraße bauen. Sie sollen für mehr bezahlbaren Wohnraum in Friedrichshafen sorgen. Die ZW würdigt am Dienstag den Baufortschritt mit einem Gewerkefest. Dabei gewährt sie bei einem Rundgang Einblicke in einzelne Wohungen, die Tiefgarage und präsentiert die Dachfläche, auf der künftige Mieterinnen und Mieter Urban Gardening betreiben, also gärtnern, dürfen.

Oberbürgermeister Andreas Brand spricht in seiner Begrüßungsrede von einem „guten Tag“, von solchen guten Tagen würde er sich mehr für Friedrichshafen wünschen. Zugleich macht er seinem Unmut über Hürden beim Wohnungsbau Luft.

80 Prozent der Wohnungen gefördert

Doch zumindest beim Projekt „Wohnen am Karl-Olga-Park“ liegen die Arbeiten im Plan. Voraussichtlich ab April oder Mai 2024 sind die ersten Wohnungen laut ZW bezugsfertig. Die ZW realisiert das Bauprojekt in Zusammenarbeit mit der Züblin AG ‐ Bereich Bodensee als Generalunternehmer. Geplant sind Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen auf einer Gesamtwohnfläche von 5800 Quadratmetern, berichtet Jörg Bischof, Geschäftsführer der ZW. Sie sind unter anderem für die städtischen Mitarbeiter des Pflegeheims und der am Karl-Olga-Park geplanten Kita gedacht.

Mitte Dezember soll die Vermarktung beginnen. 80 Prozent der Wohnungen sind geförderter Wohnraum. Das bedeutet, 54 der 67 Wohnungen stehen Menschen mit einem Wohnberechtigungsschein zur Verfügung. Einen Wohnberechtigungsschein kann in Baden-Württemberg beispielsweise ein Zwei-Personen-Haushalt beantragen, dessen gemeinsames Einkommen unter 55.250 Euro im Jahr liegt.

So hoch ist der Quadratmeterpreis

Bischof nennt beim Rundgang für die geförderten Wohnungen Quadratmeterpreise zwischen 9 und 9,50 Euro. Für die anderen Wohnungen gibt er eine Preisspanne von zwölf bis 15 Euro an, in Ausnahmefällen, beispielsweise einer Penthouse ähnlichen Wohnung, auch höher. Der ZW-Geschäftsführer präsentiert den Besuchern zwei Wohnungen, die gefördert werden, eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit 60 Quadratmetern und eine Vier-Zimmer-Wohnung mit 110 Quadratmetern. „Wegen der Förderungen dürfen die Wohnungen eine bestimmte Größe nicht überschreiten,“, erklärt er.

Böden in heller Holzoptik, tiefe Fenster und jeweils ein Balkon erwarten die Besucher. Die Wohnungen seien barrierefrei und alle Balkone als Loggia angelegt. Der Gebäudeenergiestandard sei „ambitioniert“, so Bischof. Er entspreche der Effizienzhaus-Stufe 40-EE. Eine Photovoltaikanlage soll dazu beitragen, das Haus und die E-Mobilität mit Energie zu versorgen, eine Pellets-Heizung im Keller liefert Wärme.

Urban Gardening auf dem Dach

Auf dem Dach soll ein gemeinschaftlich genutzter Garten entstehen, noch ist davon nichts zu sehen. Michael Foss, Nachhaltigkeitsbeauftragter bei der Luftschiffbau Zeppelin GmbH, von der die Zeppelin-Wohlfahrt eine Tochtergesellschaft ist, nennt Zahlen, die beeindruckend klingen: 70 Tonnen Substrat sollen auf einer Fläche von 730 Quadratmetern verteilt werden und insgesamt 75.000 Liter Wasser speichern können. „Das hat bei der Statik natürlich einen extra Aufwand bedeutet“, sagt Foss.

Das kommt auch darauf an, wie viele von denen, die einziehen, sich fürs Gärtnern interessieren. Katrin Fieberitz

Wie genau das Urban Gardening abläuft, wird sich allerdings erst mit der Zeit zeigen. „Das kommt auch darauf an, wie viele von denen, die einziehen, sich fürs Gärtnern interessieren“, sagt Katrin Fieberitz. Die Gärtnerin und Naturpädagogin kümmert sich für den Anfang um die Bepflanzung und wird den Mieterinnen und Mietern als Ansprechpartnerin zur Seite stehen.

Seit 2016 Projekt auf dem Schirm

Seit 2016 habe die Zeppelin-Wohlfahrt das Projekt „Wohnen am Karl-Olga-Park“ auf dem Schirm, berichtet Bischof in seiner Begrüßungsrede. Aus einem Architekturwettbewerb 2019 ging das Architekturbüro Hildebrand + Schwarz aus Ailingen als Sieger hervor, im April 2022 folgte der Spatenstich und nun das Gewerkefest. Ein Gewerke- und kein Richtfest deshalb, weil ein Richtfest früher stattgefunden hätte und die Arbeiter der Ausbaugewerke daran nicht beteiligt gewesen wären, erklärt Bischof.

Jochen Keller, Bereichseiter Bodensee bei Züblin, hebt denn auch die Bedeutung des Handwerks bei den derzeitigen Herausforderungen hervor: beim Umbau des Energiesystems, bei der Schaffung von neuem Wohnraum, aber auch bei der Instandhaltung der bestehenden Infrastruktur. „All das wäre ohne das Handwerk nicht leistbar.“

Kritik an Vorgaben im Wohnungsbau

67 neue Wohnungen seien eine Ansage, sagt Oberbürgermeister Andreas Brand. „Darauf dürfen wir uns aber nicht ausruhen. Es braucht mehr solcher Tage wie heute, nicht nur in Friedrichshafen, sondern auch in anderen Städten.“ In Friedrichshafen seien in den vergangenen Jahren im Schnitt lediglich 240 neue Wohnungen entstanden. „Dabei waren als Ziel eigentlich 350 bis 400 Wohnungen ausgegeben.“

Für den schleppenden Fortschritt im Wohnungsbau macht Brand vor allem die Anzahl der zu erfüllenden Vorgaben verantwortlich. „Wer mehr bezahlbaren Wohnraum will, muss radikal an staatliche Vorgaben ran.“ Es brauche beim Bau neuer Wohnungen Kompromisse und Pragmatismus. „Alle Regelungen sind an sich vielleicht sinnvoll, aber in Summe zu viel.“