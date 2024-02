Michael Martin zeigt imposante Natur-Fotografien

Michael Martin kommt mit seinem Projekt „Terra - Mit der Kamera um die Welt“ nach Friedrichshafen. Am Sonntag, 3. März, um 16 Uhr zeigt er in einer Multivisionsshow sein eigenen Portrait der Erde.

„Bilder von atemberaubendschönen Landschaften und Naturphänomenen sowie einfühlsame Fotografien von Menschen unterschiedlichster Kulturen spiegeln die Vielfalt unseres einzigartigen Planeten“, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt kostet 29 Euro. Tickets gibt es online unter www.michael-martin.de.

Michael Martin ist einer der bekanntesten Fotografen Deutschlands, Vortragsreferent, Abenteurer und Diplom-Geograf. Seit 40 Jahren bereist er die Welt und berichtet darüber in Vorträgen, Büchern und Fernsehfilmen. Zunächst war er in allen Wüsten der Erde unterwegs, dann in Arktis und Antarktis und erreichte sowohl den Nord- als auch den Südpol. Im Jahr 2017 begann er mit den weltweiten Reisen für sein bislang größtes Projekt: Terra.

Michael Martin veröffentlichte 30 Bildbände und Bücher, die in neun Sprachen übersetzt wurden, hielt über 2000 Vorträge und produzierte viele TV-Dokumentationen. Seine Werke wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit einer Ehrenmedaille der Royal Geographic Society. Zuletzt erhielt er den Gregor International Calendar Award und den ITB Book Award für sein Lebenswerk. Das Magazin GEO widmete Michael Martin ein eigenes GEO extra.