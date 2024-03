Welch stolze Zahl an diesem besonderen Tag: Fünf kleine Menschen haben am 29. Februar 2024 im Häfler Klinikum das Licht der Welt erblickt. Und damit feiern sie offiziell nur alle vier Jahre Geburtstag.

Mia Keser war um 7.17 Uhr die Erste. Am Nachmittag schlummert das kleine Mädchen ganz friedlich in ihrem Stubenwagen neben Mama Mirela auf der Wochenstation. 3470 Gramm bringt das kleine Mädchen bei einer Körpergröße von 53 Zentimetern auf die Waage erzählt ihre Mutter. An den Gedanken, dass ihre Tochter nun nur alle vier Jahre einen „richtigen“ Geburtstag haben wird, muss sie sich erst gewöhnen.

Schon jetzt hat Mia eigene Pläne

Eigentlich sollte Mia am 28. Februar auf die Welt kommen. Weil aber die Wehen wieder aussetzten, vereinbarten die Eltern mit den Geburtshelfern des Klinikums die Geburt am 1. März einzuleiten. Doch Mia hatte andere Pläne und komplettierte die vierköpfige Familie am 29. Februar.

Mama Mirela strahlt. Sie hat sich sehr ein Mädchen gewünscht und der 19 Monate alte Sohn Theo hat nun eine kleine Schwester, mit der er bald in Meckenbeuren aufwachsen wird.

Erneut kein Schaltjahrbaby in Tettnang

In der Klinik Tettnang blieb es am 29. Februar 2024 ruhig - kein Schaltjahrbaby wurde dort in diesem Jahr geboren. Das schreibt der Medizin-Campus-Bodensee in einer Pressemitteilung. Am 29. Februar vor vier Jahren wurde weder in Tettnang noch in Friedrichshafen ein Baby geboren.

Vor acht Jahren - also 2016 - kamen an diesem besonderen Tag Linn aus dem Deggenhausertal (Geburtszeit 0.22 Uhr in Friedrichshafen) und Joshua aus Langenargen (Geburtszeit 7.17 Uhr in Tettnang) auf die Welt. 2012 war es um 7.49 Uhr Ezgi aus Friedrichshafen in Friedrichshafen.