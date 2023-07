Die Messe Friedrichshafen GmbH hat am Montag dem Gemeinderat die Jahresbilanz vorgelegt. Dem Gremium war es wichtig zu betonen, dass es der Messe auch nach dem Umzug der Eurobike nach Frankfurt gut gehe.

Die Messe habe mit Bravour und viel Kreativität die Pandemie überstanden, stellte Jürgen Holeksa vom Netzwerk für Friedrichshafen in einer gemeinsamen Erklärung aller im Rat vertretenen Fraktionen heraus. Zudem sei mit der Gründung der Fairnamic GmbH, einer Tochtergesellschaft der Messe mit Sitz in Friedrichshafen, ein Plan erfolgreich aufgegangen. Sie ermögliche, dass die Eurobike zwar in Frankfurt stattfinde, aber trotzdem unter der Leitung des Teams aus Friedrichshafen veranstaltet werde.

Lob aus Hessen

Alle Zeichen hätten darauf hingewiesen, dass die Eurobike ansonsten tatsächlich verloren gewesen wäre, sagt Holeksa. In Frankfurt, so Holeksa, habe die Eurobike eine Fläche von 150 Quadratmetern Hallenfläche bespielt. „In Friedrichshafen haben wir diese Fläche gar nicht. Die Messe wäre also ohnehin gegangen. Mit der Fairnamic aber haben wir immer noch die Eurobike im Portfolio“, erklärte er.

Auch Oberbürgermeister Andreas Brand lobte die Messe. Er sprach von seinem OB–Kollegen in Frankfurt und dem hessischen Wirtschaftsministerium ein großes Dankeschön für die Leistungen der Fairnamic GmbH aus.

Die Bilanz in Zahlen

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 und der Lagebericht der Messe Friedrichshafen GmbH sowie der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk der ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat der Gemeinderat einstimmig zur Kenntnis genommen. Der Jahresabschluss 2022 mit einer Bilanzsumme von 23,63 Millionen Euro und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von —1,41 Millionen Euro ist festgestellt worden. Dieser Jahresfehlbetrag wird mit dem Bilanzgewinn des Vorjahres in Höhe von 0,83 Millionen Euro verrechnet. Damit bleibt ein Fehlbetrag von rund 586.000 Euro. Das Gremium entlastete Messe–Geschäftsführer Klaus Wellmann für das Geschäftsjahr 2022 — ebenso wie den Aufsichtsrat.