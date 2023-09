Die Messe Friedrichshafen ist erstmals Ausrichter der Americana — Europas größter Messe fürs Western– und Freizeitreiten. Besucher treffen vom 6. bis 10. September auf geballtes Wissen rund ums Pferd, erleben Westernreitsport auf Weltklasse–Niveau, finden Produkte rund ums (Western-)Pferd oder genießen einfach das Lebensgefühl des Wilden Westens.

Was dem gemeinen Messebesucher vielleicht noch nicht bekannt ist: Die Americana ist weit mehr. Ein wichtiger Grundpfeiler der Veranstaltung ist ein Westernturnier, das mit seinen sportlichen Prüfungen zu den Top 20 Events weltweit gehört. Bereits seit Sonntag, 3. September, messen sich in der Zeppelin–CAT–Halle Reiter aus aller Welt in 50 verschiedenen Westernreitsport–Disziplinen.

Mischung aus Sport, Messe und Show

Mit einem Gesamt–Preisgeld von rund 200.000 Euro zählt die Americana 2023 zu den höchstdotierten Shows im deutschen Turniersport. „Die Veranstaltung ist eine einzigartige Mischung aus Sport, Messe und Show“, erklären Sandra Quade und Joachim Bochmann von der Americana GmbH auf der Pressekonferenz. Die Veranstalter der seit 1986 stattfindenden Veranstaltung betonen: „Ein wichtiger Pfeiler dabei ist das Tierwohl.“

Das erfahrene Quarter-Horse „Blue“ beweist auch an der Rinder-Attrappe, dass er ein Gespür für die Kuh hat. Man gewinnt den Eindruck, als sei die mehrfache Cutting-Europameisterin Ute Holm auf seinem Rücken nur Beiwerk. (Foto: Sandra Philipp )

Damit reagieren sie unter anderem auf Kritik der Tierschutzorganisation PETA, welche die Veranstaltung im Vorfeld via Pressemitteilung als „Tierquälerei“ bezeichnet. Das Veterinäramt habe die Bedingungen der Tiere kontrolliert. „Wir halten uns an Ruhezeiten und geben ein Mindestalter vor“, betont Quade. Zudem stehen ein Turniertierarzt und ein Richter bereit, die gewährleisten, dass nur fitte Tiere ins Turnier starten.

Hochkarätige Besetzung im Reitring

Nach ihrem Umzug von Augsburg findet die Americana in diesem Jahr erstmals in Friedrichshafen statt. Den Besuchern bietet sie mit 288 Ausstellern aus 14 Nationen, rund 450 Pferden und 480 Vorträgen und Vorführungen alles, was das Western–Herz begehrt, freut sich Messe–Geschäftsführer Klaus Wellmann.

Der „Million Dollar Rider“ Grischa Ludwig führt in die Faszination des Reining ein. Diese Disziplin im Westernreiten sei vergleichbar mit dem Eisunstlauf, erklärt der Präsident der National Reining Horse Association Germany. (Foto: Sandra Philipp )

Neben Sätteln, Zaumzeug, Gebissen, Stiefel, Hüten, Jeans, Bedarf für Pferdepflege, Stall und Weide gibt es Anhänger, Zugmaschinen sowie sämtlichen Bedarf rund ums Pferd. „Zudem sind unsere Reitringe und Vorträge prominent und hochkarätig besetzt“, verspricht Projektleiterin Jana–Marie Roth. „Besucher können Stars wie Pat Parelli, Kenzie Dysli und Bernd Hackl hautnah erleben.“ Zudem gebe es Mitmachangebote, Test–Ritte und Kinderreiten.

Logistische Herausforderung

Auch wenn die Messe Friedrichshafen durch die „Pferd Bodensee“ bereits Erfahrungen gesammelt hat, bedingt die Ausrichtung der Americana eine Logistik im XXL–Format, verrät Messe–Pressesprecher Frank Gauß. Neben den regulären Messevorbereitungen werden Stallungen und Weidezelte für über 400 Pferde und 600 Rinder benötigt, die über den Veranstaltungszeitraum mehr als sechs Tonnen Stroh und Heu zur Verfügung haben.

Um die vier Reitflächen zu schaffen, oder wie es Joachim Bochmann, Geschäftsführer der Americana GmbH bezeichnet, „große Sandkästen“ zu bauen, wurden 1000 Tonnen Lehm und 900 Tonnen Reitsand und etwa 1,5 Kilometer Gitter benötigt. Hinzu komme ein Western–Saloon, der die Besucher bei Livemusik auf 525 Quadratmetern in die Cowboy–Welt eintauchen lässt. „Wir wollen in Friedrichshafen nicht nur Produkte ausstellen, sondern ein Lebensgefühl vermitteln“, sagt Ramona Billing, Pressereferentin der Americana GmbH.

Sportliches Finale in der Abendshow

Die großen Finale der Sportlichen Wettkämpfe in den Disziplinen Reining, das ist die Dressur des Westernreitens, und der Arbeit an den Rindern, genannt Cutting und Cowhorse, finden in den Abendshows am Freitag und Samstag in der Zeppelin–CAT–Halle A1 statt. Allerdings verwandelt sich die Hauptarena an allen vier Abenden in einen Schauplatz.

Am Mittwochabend ist eine Kombination aus Westernreiten und Horsemanship, der Arbeit am Pferd vom Boden aus mittels Körpersprache, zu sehen. Der Donnerstagabend steht im Zeichen des harmonischen und freien Miteinanders. Wer live dabei sein will, muss sich sputen, denn Karten für Freitag– und Samstagabend sind bereits ausverkauft.