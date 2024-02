Am Sonntag ist es wieder soweit: An vielen Orten in der Bodenseeregion brennen Funkenfeuer, so auch in Fischbach. Am Samstag war Schnetzenhausen bereits an der Reihe. In beiden Häfler Teilorten lodert die Leidenschaft für den Funken, aber der Aufbau funktioniert ganz unterschiedlich.

Direkt am Bodenseeufer, auf dem Fildenplatz, findet das Fischbacher Feuer am Sonntagabend statt. Als es um die Genehmigung durch die Behörden ging, war aus Sicht der Funkenfreunde Fischbach alles andere als sicher, dass sie dort den Funken errichten dürfen. „Wir haben uns erst gar nicht getraut zu fragen“, erinnert sich der zweite Vorsitzende Manfred Gress. Am Ende haben sie den Zuschlag bekommen, an dem schönen Ort das Feuer abbrennen zu dürfen. Ein weiterer Vorteil für Besucher: Durch die geteerten Wege wird das Fischbacher Feuer nicht zur Schlammschlacht.

Bäume von der Bodensee-Weihnacht

Jetzt hat man allerdings keine großartige Sicht auf See und Alpen. Es ist Samstagvormittag, es nieselt und rund 40 Männer und Frauen wieseln umher, jeder hat seine Aufgabe. Immer wieder fragen sie Manfred Gress oder den ersten Vorsitzenden, Michael Bercher, um Rat. Die beiden packen natürlich auch selbst mit an. Michael Bercher steigt in seinen Bagger, lädt Weihnachtsbäume in die Schaufel und wirft diese beim Funkenhaufen ab.

In der Mitte des Haufens steht der rund 16 Meter hohe Fischbacher Narrenbaum, so Bercher, gehalten von einem Gestell. Insgesamt sollen am Ende mehr als 2000 Tannenbäume auf dem Haufen liegen. Weihnachtsbäume, die die Funkenfreunde unter anderem in Fischbach, Spaltenstein und Manzell gesammelt hatten. Viele schmückten ursprünglich die Bodensee-Weihnacht.

Kunstwerke der Kinder und Jugendlichen

Nun ist es Zeit für Bercher und Gress, sich auf den Weg in die Fischbacher Tannenhagschule zu machen. Sie holen die Hexe für das Funkenfeuer ab, die seit 36 Jahren deren Schülerinnen und Schüler gestalten. An der Schule werden Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unterrichtet, die Förderbedarf in der geistigen Entwicklung haben. Jürgen Dangel, technischer Lehrer, berichtet, dass die Schüler zwischen 16 und 20 Jahren in diesem Jahr die kreative Arbeit in Rekordzeit erledigt hätten - innerhalb von rund vier Wochen. „Auch schwächere Schüler hatten ihre Aufgaben“, sagt Dangel. Bercher erzählt von der großen Freude, mit der die Kinder die Kunstwerke angefertigt haben.

Die riesige Hexe und ein Rapunzelturm sind das Ergebnis von wochenlanger Arbeit der Schülerinnen und Schüler der Tannenhagschule Fischbach. (Foto: Michael Häfner )

Dabei entstanden ist eine Hexe mit grünen Augen aus Pappmaschee, Holz und Stoff, die etwa doppelt so groß ist wie der Lehrer, der die Gestaltung angeleitet hat. Aus demselben Material haben die Schüler Rapunzel im Turm und einen Prinzen gebaut, dem sie ihr blondes Haar herunterlässt - eine Gelegenheit, sich mit dem Märchen auseinanderzusetzen. Der Rapunzelturm ist für den Kinderfunken, der früher am Sonntag neben dem großen Feuer abgebrannt wird.

Auf einem Anhänger transportieren die Funkenfreunde die Hexe und den Turm in Richtung Fildenplatz. Dort angekommen gehen zwei Männer auf Tuchfühlung mit der Hexe. Ihre Aufgabe ist es, auf einer Plattform nach oben zu fahren und die Hexe an der Funkentanne zu befestigen - mit sechs Nägeln. Wie Manfred Gress sagt, seien das die einzigen Nägel, die beim Fischbacher Funken zum Einsatz kommen. Früher hätten die Funkenfreunde auch Obstkisten und Paletten verwendet - aber Hunderte von Nägel an einem Strand seien gefährlich für Badegäste und Spaziergänger. Selbst wenn man sich bemüht und so viele wie möglich aufsammelt. So sei der Funken heutzutage zwar nur halb so groß, aber dafür sicherer.

Schnetzenhausen packt an

Zeitgleich findet am Samstag der Funkenaufbau in Schnetzenhausen statt, der bereits am Samstagabend brannte. Auch hier sind rund 40 Männer und Frauen aktiv, auch hier nieselt es, was aber schwerwiegendere Auswirkungen als in Fischbach hat. Denn rundherum ist es matschig. Die Landjugend entzündet das Funkenfeuer zum ersten Mal auf der Fläche Richtung Windhag; beim letztjährigen Standort hatte es Probleme mit Funkenflug etwa auf Hagelnetze gegeben, so Johannes Hutt, seit zehn Jahren Funkenchef in Schnetzenhausen.

Hier ist mehr Muskelkraft gefragt. Die Männer der Landjugend stehen auf einem vierstöckigen Gerüst und hieven die Bäume nach oben. Es rieseln den Männern Fichtennadeln auf den Kopf. Die jüngsten sind 16 Jahre alt, es helfen aber auch einige erfahrene Männer mit. Auch die Frauen der Landjugend packen mit an, deren Aufgabe es ist, Bäume für den Funken aus dem Wald zu holen.

Genauer gesagt Fichtenstangen, die vom Borkenkäfer befallen sind und daher im Wald nicht mehr gebraucht werden, berichtet Hutt. Anna-Lisa Schönegg und Elena Braun haben jahrelang mitgeholfen. Der Schnetzenhauser Funken sei einer der schönsten in der Region Bodensee-Oberschwaben, freut sich Elena Braun.

Eine besondere Ehre

28 Meter misst der Aufbau, so Hutt, die Strohpuppe hängt auf 16 Meter. Die Fichtenstangen werden auf einem knapp vier Meter hohen Unterbau geschichtet. „Als Füllmaterial dienen Obstkisten“, erklärt Hutt. Als nächstes kommen Christbäume darauf, danach Paletten, auf denen die Männer laufen können. Dann geht das Spiel wieder von vorne los. Fichtenstangen, Kleinkisten, Christbäume, Paletten. Über zurückgebliebene Nägel muss sich aber laut dem Funkenchef niemand ärgern. Mit einem speziellen Magneten könne die Landjugend nach dem Funken diese wieder einsammeln, berichtet der Funkenchef.

Fichtenstangen, Obstkisten, Christbäume, Paletten: Diese Jungs in Schnetzenhausen bauen den Funken mit reiner Muskelkraft auf. (Foto: Michael Häfner )

Und so haben die Funkenfeuer in Fischbach und Schnetzenhausen beide ihre Besonderheiten, sei es eine liebevoll gestaltete Hexe oder eine traditionelle Schichtung der Bäume. Eine Gemeinsamkeit: Die Landjungend Schnetzenhausen baut ungefähr seit einem Vierteljahrhundert den Funken in ihrer Ortschaft auf. Auch die Funkenfreunde Fischbach feiern in diesem Jahr ihr 25. Jubiläum. Dieses Jubiläum trifft wiederum auf ein weiteres Jubiläum, so Michael Bercher. Nämlich das 22. der Narrenzunft der Fischbacher Brunnisachhexen. Deshalb haben die Hexen in diesem Jahr die Ehre, mit einem Besen den Funken zu entzünden.

Der große Funken auf dem Fischbacher Fildenplatz wird zwischen 18.30 und 19 Uhr angezündet. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee, Kuchen, Waffeln und Funkenringe sowie heiße und kalte Getränke. Ab 17 Uhr gibt es Essen von Ottos Wurstbraterei. Bei entsprechender Dämmerung wird der Kinderfunken angezündet, danach gibt es ein Kleinfeuerwerk. Zuschauer des Fischbacher Funkens werden gebeten, die Parkplätze am See und am Freibad Fischbach zu benutzen.