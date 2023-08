Der Landkreis hat im Jahr 2015 das Hotel Adler in Sipplingen angemietet, um dort Flüchtlinge unterzubringen. Daraus wurde nichts und 800.000 Euro Miete mussten vom Land gezahlt werden. Jetzt äußern sich die im Kreistag vertretenen Fraktionen zu diesem Vorfall.

Kaum gemietet zeigte sich bei dem Hotel, dass die nötige Sanierung des Hauses mit rund 500.000 Euro zu teuer war und auch kaum noch Flüchtlinge aus Syrien ankamen.

Aus dem Mietvertrag kam der Kreis nicht mehr heraus, da es keine Ausstiegsklausel gab, und der Eigentümer nicht bereit war, das Mietverhältnis zu lösen. In der Folge musste das Land die Mietkosten für die ungenutzte Immobilie zahlen. Die Meinungen der Fraktionen sind unterschiedlich.

Meinung der CDU:

Die CDU beurteilt die Anmietung des Hotels Adler und den Umstand, dass das Haus nie für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt wurde, im Rückblick als einen Fehler, der im Nachgang nicht mehr korrigiert werden konnte.

Die Sicherung des Hotels Adler in Sipplingen für die Unterbringung von weiteren Flüchtlingen war zweifelsohne notwendig und geboten. Manfred Härle

„Der Druck und die Erwartungshaltung an die Landkreisverwaltung zur Unterbringung von Flüchtlingen und zur Auflösung von Notunterkünften in Sporthallen und Dorfgemeinschaftshäusern war zum damaligen Zeitpunkt sehr belastend. In dieser Phase mussten nahezu alle Wohnungen und jedes Gebäude angemietet werden, um die zugewiesenen Flüchtlinge überhaupt aufnehmen zu können“, schreibt dazu Manfred Härle.

Die Kostenübernahme durch das Land zeige aber, dass die Anmietung des Hotels Adler in Sipplingen nicht im Alleingang, sondern in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Tübingen erfolgt sei. „Die Sicherung des Hotels Adler in Sipplingen für die Unterbringung von weiteren Flüchtlingen war zweifelsohne notwendig und geboten“, so Härle.

Position der Freien Wähler:

Für die Freien Wähler kommentiert Henrik Wengert den Vorfall. Er betont, dass der Landkreis damals unter einem hohen Druck stand, die zugewiesenen Geflüchteten so unterzubringen, dass möglichst weder kommunale Sporthallen noch Dorfgemeinschaftshäuser belegt werden mussten.

„Hinzu kommt, dass einige Eigentümer von geeigneten Immobilien diesen Umstand genutzt haben, Mietverträge mit dem Landkreis abzuschließen, die überwiegend der eigenen Gewinnmaximierung gedient haben“, so Wengert. Wirtschaftlich sei das nicht verboten, die moralische Komponente aber möchte er nicht kommentieren.

Im Nachhinein wäre es wünschenswert gewesen, wenn diese Ausstiegsklausel noch etwas weiter gefasst worden wäre. Henrik Wengert

Vor der Anmietung habe es eine Machbarkeits– und Kostenprüfung durch die Mitarbeiter des Landkreises gegeben, deren Ergebnis positiv war. Außerdem hatte das Regierungspräsidium der Anmietung zum bekannten Mietpreis zugestimmt. Der Umstand, dass das Haus nie zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt wurde, sei unbestritten in hohem Maße unglücklich. Die Historie zeige aber die Gründe dieses Umstands auf und dass das Verfahren eigentlich korrekt abgelaufen sei.

So sieht das Hotel Adler in Sipplingen heute aus. (Foto: Reinhold Köfer )

Einen Fehler der Landkreis–Verwaltung sieht Wengert nicht. Er erwähnt eine vertragliche Ausstiegsklausel für den Fall, dass die Genehmigungen zum Umbau nicht erteilt worden wären. „Im Nachhinein wäre es wünschenswert gewesen, wenn diese Ausstiegsklausel noch etwas weiter gefasst worden wäre, was aber vom Vermieter damals ausdrücklich abgelehnt worden ist“, so Wengert.

Kommentierung der Grünen:

Auch die Grünen sehen keinen Fehler bei der Kreisverwaltung. Die Anmietung müsse im Kontext der damaligen Situation gesehen werden. Die Kreisverwaltung habe händeringend nach Unterbringungsmöglichkeiten gesucht. „Da es eine Machbarkeits– und Kostenprüfung der Landkreisverwaltung mit positivem Ergebnis gab, sprach damals nichts dagegen, das Objekt anzumieten“, schreibt Evmarie Becker.

Nur frage ich mich schon auch, weshalb der Vertragspartner, die Immobilienbesitzer und Eigentümer der Immobilie Adler, nicht einer Ausstiegsmöglichkeit oder einem Kompromiss des LRA zugestimmt haben. Evmarie Becker

Es sei ärgerlich, dass Steuergelder in Höhe von 800.000 Euro ohne Gegenleistung in den Sand gesetzt worden seien. „Nur frage ich mich schon auch, weshalb der Vertragspartner, die Immobilienbesitzer und Eigentümer der Immobilie Adler, nicht einer Ausstiegsmöglichkeit oder einem Kompromiss des LRA zugestimmt haben“, merkt Becker an.

Stellungnahme der SPD:

Für die SPD kommentiert Norbert Zeller das Vorgehen des Landkreises. Asylrecht sei ein Menschenrecht, bemerkt er vorab. „Menschen, die um ihr Leben bangen müssen, vom Tode bedroht sind, haben das Recht Schutz in einem sicheren Staat zu finden. Das erleben wir gerade extrem im Ukrainekrieg, aber auch beispielsweise in Syrien oder Afghanistan.

Jeder von uns muss sich fragen, was er in solch einer lebensbedrohlichen Lage für seine Familie und sich tun würde“, so Zeller. Die Anmietung des Hotels sei nicht gut gelaufen. Aber die Kreisverwaltung habe 2015 mit dem Rücken zur Wand gestanden. „Da der Bodenseekreis keine eigenen Unterbringungsobjekte hatte, war er gezwungen, möglichst viele Objekte anzumieten, so auch den Adler in Sipplingen. Oder es hätten weitere Sporthallen belegt werden müssen, was niemand wollte“, sagt Norbert Zeller.

Mein Vorwurf geht hier eindeutig an den abzockenden Vermieter, der eine Notsituation des Bodenseekreises in unverschämter Art und Weise knallhart ausnutzte. Norbert Zeller

Die Vermieter hätten damals am längeren Hebel gesessen, da sie die Notsituation des Bodenseekreises kannten. Eine Ausstiegsklausel bei Nichtinanspruchnahme einer Unterbringung von Flüchtlingen habe der Eigentümer strikt abgelehnt. Das Landratsamt habe alles versucht, aus dem Mietvertrag herauszukommen. Selbst Angebote des Kreises, andere Interessenten oder Investoren für die Immobilie zu suchen, seien abgelehnt worden. „Es ging nur darum, Kohle zu machen’, auf Kosten der Allgemeinheit“, kommentiert der SPD–Mann.

Alles Weitere sei in enger Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Tübingen geschehen. „Mein Vorwurf geht hier eindeutig an den abzockenden Vermieter, der eine Notsituation des Bodenseekreises in unverschämter Art und Weise knallhart ausnutzte. Soziale Verantwortung sieht anders aus. Im Artikel 14 des Grundgesetzes heißt es: ,Eigentum verpflichtet’.“ Im Übrigen seien der Ausschuss für Umwelt und Technik sowie der Ausschuss für Finanzen, Verwaltung und Kultur durch den Landrat stets über die Vorgänge informiert worden. Widerspruch oder Kritik von Seiten der Kreistagsmitglieder gab es nicht.

Bewertung der FDP:

Hans–Peter Wetzel antwortet für die FDP. Er kenne allerdings die Einzelheiten der Verhandlungen zwischen dem Eigentümer des Hotels Adler und dem Landkreis nicht. „Aus diesem Grunde ist es mir nicht möglich, über das Verhandlungsergebnis zu urteilen. Hinsichtlich der angespannten Situation und Zeitnot kann ich nicht beurteilen, ob es die Möglichkeit gab zu sagen: ,Auf den Adler in Sipplingen können wir verzichten’.“

Insgesamt kann ich im Hinblick auf die Situation im Jahre 2015 keinen gravierenden Fehler der Landkreisverwaltung feststellen. Hans–Peter Wetzel

Die Anmietung und Nutzung des Hauses oder Ertüchtigung des Hauses für den beabsichtigten Zweck sei im Einvernehmen mit dem Land geschehen. Und diese Anmietung sei im Zusammenhang mit der Lage im Jahre 2015 zu sehen. „Insgesamt kann ich im Hinblick auf die Situation im Jahre 2015 keinen gravierenden Fehler der Landkreisverwaltung feststellen. Richtig ist, dass die Situation im Jahre 2015 berücksichtigt werden muss, um der Sache gerecht zu werden“, sagt Wetzel.

Kritik der AfD:

Die AfD antwortet gleich doppelt auf die Fragen der Schwäbischen Zeitung. Zum einen verurteilt Christoph Högel die Anmietung des Hotels als falsch. Zum anderen finde die AfD die Tatsache, dass diese eklatante Misswirtschaft unbemerkt unter den Teppich gekehrt werden sollte, als deutlich schlimmer.

Unerklärlicherweise ist keine Vorab–Inspektion des Mietobjektes und Kostenschätzung durch einen Experten bis zur Vertragsunterzeichnung veranlasst worden. Christoph Högel

„Aus AfD–Sicht hätte es damals wie heute scharfer Einreisekontrollen bedurft, um illegale Immigration an den Grenzen zu verhindern, da die Aufnahmekapazitäten in ganz Deutschland mehr als erschöpft waren und vielerorts nach wie vor sind.“ Hier handele es sich um einen krassen Fall von Steuergeldverschwendung. Laut der Einschätzungen von Immobilienexperten sei der Mietzins massiv zu hoch, „um nicht zu sagen unverschämt teuer.“ Der Vertrag hätte nicht ohne Ausstiegsklausel oder gar nicht geschlossen werden dürfen, so Högel.

Zu möglichen Fehlern des Landkreises ergänzt Högel die bisherigen Vorwürfe. „Unerklärlicherweise ist keine Vorab–Inspektion des Mietobjektes und Kostenschätzung durch einen Experten bis zur Vertragsunterzeichnung veranlasst worden.“ Von Alice Weidel, Vorsitzende der AfD–Bundestagsfraktion, kommt zu dieser Angelegenheit eine Presseerklärung.

Darin wiederholt sie die Argumentation von Christoph Högel und fordert eine „lückenlose Aufklärung der Vorgänge und Verantwortlichkeiten im Kreistag und Konsequenzen für zukünftige Anmietungen von Räumlichkeiten. Wenn Landrat Wölfle nicht selbst in den Ruhestand gegangen wäre, wäre sein Rücktritt jetzt fällig“, so Weidel.

Das sagt die Linke:

Für die Linke schreibt Roberto Salerno, dass eine Anmietung eines Objektes, das nie dafür geeignet war, als Flüchtlingsunterkunft zu nutzen, völlig unprofessionell sei und die Behörde „völlig versagt habe und daraus auch Konsequenzen gezogen werden“ sollten. Ob linke Tasche oder rechte Tasche, es seien Steuergelder gewesen, die unsere Mitbürger täglich erwirtschaften.

Solche Fehlleistungen sorgen in der Wählerschaft zu hohem Unmut, weil es an vielen Dingen fehlt. Roberto Salerno

„Solche Fehlleistungen sorgen in der Wählerschaft zu hohem Unmut, weil es an vielen Dingen fehlt. Bildung, Infrastruktur, Kitas, Sanierungen öffentlicher Einrichtungen, Straßen und so weiter.“ Die Behörde habe einen Fehler begangen, sie sollte ausreichend Fachkenntnisse haben, um solche Fehler und Steuerverschwendung zu vermeiden.

Beurteilung der Gerichtsentscheidung:

Zur gerichtlichen Entscheidung, dass die Kreisverwaltung die genauen Daten zu veröffentlichen habe, wird von den Fraktionen ebenfalls unterschiedlich kommentiert. Allerdings unterschieden sich nur die Positionen von AfD und Linke auf der einen Seite und die der anderen Fraktionen auf der anderen Seite.

AfD und Linke sehen in der Weigerung des Landkreises, die Zahlen offenzulegen, das Recht der Bürger verletzt, über die Verwendung von Steuergeldern aufgeklärt zu werden. Die AfD bezeichnet es darüber hinaus als „verzweifelte Versuche, die Fehlentscheidungen irgendwie zu rechtfertigen“, so Weidel. Das öffentliche Interesse, nämlich zu erfahren, was mit Steuergeldern passiert, übersteige die vorgebrachten Interessen des Landratsamtes deutlich. Dies habe dem ehemaligen Landrat Wölfle, der selbst Jurist ist, klar sein müssen.

Alle anderen Fraktionen sehen die Haltung des Landkreises als gerechtfertigt an, weil der sich auf bestehende Gesetze berufen habe. Sie akzeptieren aber auch das Urteil des Verwaltungsgerichtes, das die Veröffentlichung der Zahlen nur in diesem Fall vorschreibt, weil es sich um beendetes und in der Vergangenheit liegendes Thema handele.