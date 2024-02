Der Bäcker ist draußen, den Sushi–Verkaufsstand gibt es nicht mehr, und auch der Empfangstresen ist weg: Im Eingangsbereich des Edeka–Supermarktes am Romanshorner Platz sieht es danach aus, als ob der Laden langsam dicht machen würde.

Dabei ist das Gegenteil der Fall: Der Lebensmittelhändler baut demnächst um. Während der Arbeiten, die voraussichtlich von Ende August/Anfang September bis Januar dauern, wird das Kaufhaus deshalb komplett geschlossen sein.

So sieht der Fahrplan zumindest zum jetzigen Zeitpunkt aus, teilt Sabine Seibl, Geschäftsführerin der Frischemärkte Baur mit Sitz in Konstanz, mit. Bewohner und Besucher der Friedrichshafener Innenstadt haben dann das Problem, dass es direkt in der Fußgängerzone keine Alternative gibt. Die nächsten Lebensmittelmärkte sind Rewe am Stadtbahnhof, Norma in der Werastraße, Feneberg in der Allmandstraße oder Lidl in der Ravensburger Straße.

Niedrige Flächenproduktivität

Vorgesehen ist, dass sich Edeka Baur, bisher Generalmieter des 31 Jahre alten Gebäudes, aus dem ersten Stock zurückzieht und im Erdgeschoss neu sortiert. Zur Begründung sagte Jürgen Baur, ebenfalls Geschäftsführer des Unternehmens, bereits im vergangenen Jahr: „Die Gesamtfläche des Kaufhauses ist mit mehr als 7000 Quadratmetern sehr weitläufig und muss unterhalten werden.“ Bei einer Analyse sei herausgekommen, „dass die sogenannte Flächenproduktivität niedrig und keine Steigerung möglich ist“.

Wir wollen der städtebaulich wichtigen Fassade ein neues Gesicht geben. Miteigentümer und Projektleiter Helmut Mayer

Eine Baugenehmigung, die eine „grundrissliche Änderungen im Erdgeschoss mit Anpassung der Fassade im Erdgeschoss unter Beibehaltung der genehmigten Nutzung im Obergeschoss“ umfasst, erteilte die Stadt im Oktober 2022, wie Pressesprecherin Monika Blank damals berichtete. Eigentlich wollte Edeka Baur mit der Sanierung und dem Umbau im Januar beginnen.

Abhängig von anderem Projekt

Doch die Umsetzung hängt von einem anderen Projekt ab. Denn die Eigentümerin des Gebäudes mit 7000 Quadratmetern Fläche, die Rumishorn GmbH, hat wie berichtet eigene Pläne. Die sechs Gesellschafter, zu denen der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther gehört, nehmen einige Millionen Euro in die Hand, um im ersten Stock mehrere Outlet–Läden einzurichten.

Und nicht nur das: „Wir wollen der städtebaulich wichtigen Fassade ein neues Gesicht geben“, sagte Miteigentümer und Projektleiter Helmut Mayer im Spätsommer 2022.

Gesellschafter und Stadt konnten sich jedoch zunächst nicht einig werden, wie dieses Gesicht aussehen soll. Unter anderem passte eine geplante Photovoltaik–Anlage nicht zur Begrünungssatzung, die vorschreibt, in der Kernstadt fensterlose Fassadenflächen ab einer Größe von 50 Quadratmetern zu begrünen — sprich: zu bepflanzen.

Stadt und Eigentümer kommen sich näher

Doch jetzt scheint eine Baufreigabe für die Pläne der Rumishorn GmbH in greifbare Nähe zu rücken. Dieses Signal habe jedenfalls das Unternehmen Edeka Baur empfangen, nachdem sich Eigentümer beziehungsweise Bauherren und Stadt vor Kurzem zu einem wichtigen Gespräch getroffen hatten, so Sabine Seibl.

Ein Eindruck, den Stadtsprecherin Monika Blank auf Nachfrage bestätigt. Ihr zufolge gibt es einen konstruktiven Austausch mit der Bauherrschaft — sowohl zu den Umbauten im ersten Stock als auch zur Fassadengestaltung. Und weiter: „Wir gehen davon aus, dass in Kürze ein vollständiger Antrag vorgelegt wird und dann auch geprüft werden kann.“

Kein Alleingang

Warum der Lebensmittelhändler nicht im Alleingang mit dem Rückzug in den ersten Stock und der Sanierung begonnen hat, dazu sagt Geschäftsführerin Seibl: „Das wäre nur sehr schwer machbar gewesen, weil der gesamte Komplex umgebaut wird, sprich: Auch Elektrik, Belüftung oder Heizungsanlage werden erneuert.“ Außerdem soll die Rolltreppe zurückgebaut werden, die sich momentan noch in der Mitte des Kaufhauses befindet.

Die geplante Neugestaltung der Verkaufsflächen hat zur Folge, dass bisherige Mieter von Teilflächen, wie zum Beispiel der Bäcker im Erdgeschoss, ausgezogen sind. Mit den Arbeiten will Edeka Baur Ende August/Anfang September starten — „zum Ende der Sommerferien, da sind die Handwerker wieder da“, sagt Sabine Seibl.

Selbstbedienungskassen geplant

Vorausgesetzt, das benötigte Material sei bis zu diesem Zeitpunkt geliefert. Das Parkhaus bleibe durchgehend geöffnet. Ihre Hoffnung: „Dass wir im Januar 2024 wieder öffnen können. Wir dürfen allerdings nicht vergessen, dass es sich um einen Komplettumbau handelt.“

Danach erwarte die Kunden ein sehr moderner Lebensmittelmarkt unter anderem mit neuen Sanitäranlagen, ansprechender Wandfarbe, besserer Belüftung und Selbstbedienungskassen, kündigt die Chefin an. Das Personal bekomme neue Räume. Den Umbau lässt sich Edeka Baur einen Millionenbetrag kosten, die genaue Summe will das Unternehmen nicht nennen.

Kein Stellenabbau

Die Reduzierung der Ladenfläche von 4000 auf 2000 Quadratmeter bedeute nicht, dass sich das Kernsortiment verkleinere. Laut Jürgen Baur wird hauptsächlich der Non–Food–Bereich angetastet: „Das heißt, wir haben nicht mehr alle Spielwaren, Töpfe und Pfannen da.“

Chefin Sabine Seibl versichert zudem: „Wir halbieren die Verkaufsfläche, aber nicht die Mitarbeiterzahl. Wir sind mit allen Mitarbeitern im Gespräch, es wird am Standort in Friedrichshafen keinen Stellenabbau geben.“