Gleich drei Mal sind am Dienstag und Mittwoch in der Region Frau sexuell belästigt worden. Das teilt die Polizei mit. In zwei Fällen haben mänliche Täter Frauen in Friedrichshafen „unsittlich berührt“, in Überlingen war zudem ein Exhibitionist unterwegs.

Gegen einen 29-jährigen Mann ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen, weil er im Verdacht steht, am Dienstagabend eine Frau unsittlich berührt zu haben. Zuvor war er laut Polizei gegen 17.45 Uhr auf einem Fußweg entlang der Rotach an die 45-Jährige herangetreten.

„Weil es der Geschädigten gelang, von dem Unbekannten ein Bild zu fertigen, konnten die alarmierten Einsatzkräfte den 29 Jahre alten Mann schnell ausfindig machen und in seiner Unterkunft festnehmen“, schreiben die Ermittler. Der Mann wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Mann pöbelt am Stadtbahnhof herum

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auch auf einen 25-jährigen Mann zu, den Polizisten am Mittwoch in Gewahrsam genommen haben. Bereits gegen 18 Uhr waren die Beamten verständigt worden, weil er am Stadtbahnhof Passanten belästigt und angepöbelt hat. Die Bundespolizei erteilte dem Mann zunächst einen Platzverweis.

Gegen 18.30 Uhr mussten Polizisten erneut anrücken, weil der 25-Jährige eine Frau unsittlich berührt haben soll. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Im weiteren Verlauf stellte sich zudem heraus, dass er zuvor einen Ladendiebstahl begangen hatte. Weil er sich zunehmend aggressiv verhielt, musste er die Nacht in einer Arrestzelle verbringen. Gegen ihn wird nun wegen sexueller Belästigung und wegen Diebstahls ermittelt.

Kripo sucht nach bislang unbekanntem Täter

Auf der Suche nach Zeugen ist die Kripo im Fall einer weiteren Belästigung: Ein bislang unbekannter Täter entblößte sich am Mittwoch gegen 11.45 Uhr gegenüber einer 76-jährigen Frau.

Der Unbekannte sprach die Frau, die mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg zwischen Überlingen und Sipplingen unterwegs war, auf Höhe Brünnensbach an und bat sie, ein Bild von ihm zu machen. „Während die Seniorin den Mann mit dessen Smartphone ablichtete, zog dieser seine Hose herunter und forderte die 76-Jährige zu sexuellen Handlungen auf“, schreibt die Polizei.

Der Unbekannte wird als etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und mit mittelblondem längerem Haar mit abrasierten Seiten beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine graue Jacke und eine kurze graue Hose. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 07541/7010 entgegen.