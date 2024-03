Umsatzplus, mehr Gewinn, Schuldenabbau: Die ZF Friedrichshafen AG hat ihre für das Jahr 2023 gesetzten Finanzziele erreicht.

Gewinnmarge steigt leicht an

Trotz sehr volatiler Konjunktur steigerte das Unternehmen seinen Umsatz um 6,5 Prozent auf 46,6 Milliarden Euro. Der Wert lag im Jahr 2022 bei 43,8 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen betrug 2,4 Milliarden Euro (plus 400 Millionen), die bereinigte EBIT-Marge lag bei 5,1 Prozent (2022: 4,7).

„2023 war für ZF ein Jahr weitreichender Entscheidungen: Wir haben den Transformationskurs des Unternehmens neu justiert und dabei die Themen Wettbewerbsfähigkeit und Ertragskraft in den Fokus genommen“, sagte der ZF-Vorstandsvorsitzende Holger Klein, der am Donnerstag in Friedrichshafen die Bilanz für das Geschäftsjahr 2023 vorgestellt hat.

Video - Innovation von ZF: so funktioniert der Heat Belt:

Als wichtige Entscheidungen des Vorjahres nannte Klein die Zusammenführung der beiden Divisionen Pkw-Fahrwerktechnik und Aktive Sicherheitssysteme zur neuen Division Chassis Solutions am 1. Januar 2024 und die begonnene Ausgliederung der Division Passive Sicherheitstechnik. Sie soll ganz oder teilweise verkauft werden, möglicherweise an der Börse.

Wichtiger Schritt: Einstieg von Foxconn

Ein wichtiger Schritt sei zudem die Gründung eines Joint Ventures für Pkw-Fahrwerksysteme, der ZF Chassis Modules GmbH, mit dem weltweit größten Elektronikproduzenten Foxconn gewesen.

Um weltweit wettbewerbsfähiger zu werden und auf die schwachen Märkte zu reagieren, will ZF noch stärker als bisher Kosten senken. Bis Ende 2025 wird die Summe von sechs Milliarden Euro als Ziel genannt.

Zwei Milliarden Euro zurückgezahlt

Im Geschäftsjahr 2023 hat ZF nach eigenen Angaben Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt rund zwei Milliarden Euro zurückgezahlt. Die Nettoverschuldung verringerte sich dadurch um 400 Millionen Euro auf unter zehn Milliarden Euro.„Wir gehen den Schuldenabbau und die Refinanzierung systematisch und prioritär an“, betonte Finanzvorstand Michael Frick.

Im Bereich Forschung und Entwicklung hat ZF seine Aktivitäten ausgeweitet: Die Ausgaben hierfür lagen mit 3,5 Milliarden Euro leicht über dem Wert des Vorjahres (3,4 Milliarden Euro). In Sachanlagen hat der Konzern 2,2 Milliarden Euro gesteckt, 300 Millionen mehr als im Jahr davor.

168.738 Mitarbeiter weltweit

Die Zahl der ZF-Mitarbeiter lag am 31. Januar 2023 weltweit bei 168.738, knapp 4000 mehr als 2022.

Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024 ist verhalten. Bei stabilen Wechselkursen und unter Berücksichtigung geplanter Unternehmenstransaktionen erwartet ZF für das Jahr 2024 einen Konzernumsatz von mehr als 45 Milliarden Euro. Dies entspreche einem organischen Wachstum von fünf Prozent.

Konzern will 18 Milliarden Euro investieren

Klein bekräftigte das Vorhaben von ZF, bis Ende 2026 weltweit Investitionen in Höhe von fast 18 Milliarden Euro zu tätigen. Davon sollen rund 10,6 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung aufgewandt werden sowie mehr als sieben Milliarden Euro in Sachanlagen fließen.

Bis zu 30 Prozent der Summe könnten in die deutschen ZF-Standorte investiert werden. „Wir sehen die vielen Vorteile des Standorts Deutschland, wissen aber um seine Nachteile im internationalen Wettbewerb. An diesen wollen wir mit unseren Performance-Programmen gezielt arbeiten“, so Klein.