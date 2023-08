Volle Auftragsbücher, mehr Umsatz, aber weniger Umsatzrendite — die Halbjahreszahlen 2023 von Rolls–Royce Power Systems dürften beim Management des Häfler Motorenbauers und bei der britischen Konzernmutter allenfalls verhaltene Freude ausgelöst haben. Das Unternehmen will deshalb Preise erhöhen, Kosten sparen und setzt auf ein traditionell stärkeres zweites Halbjahr.

Der um Sondereffekte bereinigte Umsatz des Geschäftsbereichs Power Systems von Rolls–Royce stieg laut Unternehmen in der der ersten Hälfte des Jahres 2023 auf rund 1,8 Milliarden englische Pfund (also rund zwei Milliarden Euro). Der Auftragsbestand für die Jahre 2023 und 2024 liege auf Rekordniveau.

Gewinn auf Höhe des Vorjahrs

Der operative Gewinn bewegt sich mit 143 Millionen Euro in etwa auf der Höhe des Vorjahres. „Dieses signifikante Umsatzwachstum im oft nicht so starken ersten Halbjahr 2023 ist ein Erfolg unserer Anstrengungen, vorhandene Potentiale zu heben und die Performance unseres Geschäftsbereichs zu verbessern“, sagt Jörg Stratmann, Vorstandsvorsitzender von Rolls–Royce Power Systems, laut einer Pressemitteilung.

„Wir leisten einen wichtigen Beitrag zur Energiewende in verschiedene Industrien“: Jörg Stratmann, Vorstandsvorsitzender von Rolls-Royce Power Systems. (Foto: RRPS )

Der Umsatz stieg laut RRPS im ersten Halbjahr im Vergleich zur ersten Hälfte 2022 um 24 Prozent, die Serviceumsätze um zehn Prozent „aufgrund intensivierter Servicevertriebsaktivitäten“. Der Neugeschäft–Umsatz stieg demnach um 33 Prozent, angetrieben durch eine erhöhte Auslieferung stationärer Energieanlagen und einen anhaltend starken Absatz mobiler Antriebslösungen in den Segmenten Marine und Bergbau.

Marge schrumpft

Der bereinigte Betriebsgewinn von 143 Millionen Euro entspricht einer Marge von 7,0 Prozent, was einem Rückgang von 1,7 Prozent–Punkten gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Für den weiteren Verlauf des Gesamtjahrs geht das Unternehmen nach eigenen Angaben von einer Verbesserung der Umsatzrendite aus.

RRPS kündigt in dem Zusammenhang „Preismaßnahmen“ (also wohl Preiserhöhungen) und „Kosteneffizienzen“ (also Sparmaßnahmen) an. Zudem rechne man mit einem „saisonal bedingt höherem Volumen“. Traditionell laufen die Geschäfte beim Motorenbauer in der zweiten Jahreshälfte besser.

Generatoren für US–Fregatten

Der Auftragseingang lag im ersten Halbjahr 2023 mit 2,2 Milliarden Euro um 14 Prozent unter dem des Vorjahreszeitraums. Zu den wichtigsten Aufträgen im Berichtszeitraum gehörten laut RRPS die Lieferung von Motoren für den Yachthersteller Ferretti, Folgeaufträge für Bahn–Powerpacks von Hitachi und ein zweiter Vertrag über die Lieferung von MTU–Generatoren für das Fregattenprogramm der US–Marine.

„Wir verfolgen unseren eingeschlagenen Kurs, profitabel zu wachsen — mit den ersten Erfolgen. Dazu haben wir zahlreiche Maßnahmen erfolgreich eingeleitet und umgesetzt. Dabei unterstützen wir mit unseren Produkten und Lösungen verlässlich unsere weltweiten Kunden, ihre Wachstums– und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

So beispielsweise mit unseren MTU–Motoren, die für den Betrieb mit alternativen Kraftstoffen wie HVO freigeben wurden. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Energiewende in verschiedene Industrien“, betont RRPS–Chef Stratmann. Das Unternehmen hat weltweit rund 9500 Mitarbeiter, davon etwa 6000 in Friedrichshafen.