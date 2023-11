Bremsen ohne Hydraulik und Bremsflüssigkeit? Das soll ab 2027 mit ZF-Technik serienmäßig möglich sein. In Shanghai hat der Zulieferer vom Bodensee am Montag sein neues, rein elektro-mechanisches Bremssystem vorgestellt. Die Bremskraft wird dabei an jedem Rad durch einen Elektromotor erzeugt. Vorteile: mehr Sicherheit, höhere Effektivität, weniger Wartung.

„Unser rein elektrisch gesteuertes Bremssystem ist eine maßgebliche Erweiterung unseres Portfolios vernetzter Fahrwerksysteme“, sagt Holger Klein, Vorstandsvorsitzender der ZF Friedrichshafen AG. „Mit solchen By-Wire-Systemen öffnen wir die Tür für eine neue Ära der Fahrzeugsteuerung.“ Insbesondere in software-definierten und elektrisch angetriebenen Fahrzeugen „kann diese Art von Bremssystem ihre Vorzüge ausspielen und neue Freiheiten beim Design und der Entwicklung eröffnen“, schreibt der Konzern in einer Pressemitteilung.

Ohne Bremsflüssigkeit

Bei einem sogenannten „trockenen“ Bremssystem ist keine Bremsflüssigkeit mehr notwendig. Der Bremsdruck wird somit nicht mehr über den Druck von Flüssigkeiten im hydraulischen System erzeugt, sondern über Elektromotoren. Auch die Bremssignale vom Pedal bis zum Elektromotor werden rein elektrisch übertragen.

Die Bremskraft am Rad wird beim neuen Bremssystem von ZF durch Elektromotoren erzeugt und nicht mehr durch ein Hydrauliksystem. (Foto: ZF )

Gegenüber konventionellen Bremssystemen ermöglicht das neue Brake-by-Wire-System laut ZF kürzere Bremswege, bessere Rückgewinnung von Bremsenergie und niedrigere Wartungskosten. Bei einer automatischen Notbremsung könne der Bremsweg bei einer Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern um bis zu neun Meter kürzer ausfallen als bei herkömmlichen Bremssystemen. ZF hat ausgerechnet, dass Elektroautos bis zu 17 Prozent mehr Reichweite über die verbesserte Rückgewinnung von Bremsenergie erreichen können.

Ohne Restschleifmomente

Zudem würden Restschleifmomente, die bei konventionellen Bremssystemen durch minimales Anliegen der Bremsklötze auf den Bremsscheiben entstehen, auf nahezu Null verringert. Folgen nach Konzernangaben: weniger Feinstaub durch Bremsabrieb und mehr Reichweite durch geringeren Widerstand.

Der Verzicht auf hydraulische Bremsen verkleinert zudem den Montage- und Logistikaufwand, da das System aus weniger Teilen besteht. Weil keine Bremsflüssigkeiten mehr gewechselt werden müssen, vermindert sich für den Autobesitzer der Serviceaufwand in der Werkstatt.

Dopplung aller Systeme

Das Bremsgefühl des Fahrers entspricht laut ZF dem einer Hydraulikbremse. Die Sicherheit der Datenübertragung und -verarbeitung sowie der Energieversorgung der Elektromotoren sei durch die Dopplung aller Verbindungen und Systeme gewährleistet.

ZF ist nicht der einzige Zulieferer, der sich mit der Brake-by-wire-Technologie befasst. Auch wenn das System gemeinsam mit Kunden entwickelt worden ist, gibt es noch keinen festen Vertrag für die Produktion der High-Tech-Bremsen. Laut ZF kann das System ab 2027 in Serie gehen.

Vernetzte Fahrwerksysteme für die Längs-, Quer- und Vertikaldynamik können die Fahrdynamik verbessern. Holger Klein

ZF hat nach eigenen Angaben eines der umfassendsten Portfolios von rein elektronisch gesteuerten Lenkungen, Bremsen und Dämpfungen für software-definierte Fahrzeuge. „Vernetzte Fahrwerksysteme für die Längs-, Quer- und Vertikaldynamik können die Fahrdynamik verbessern, und ZF ist mit seinem Angebot an Aktuatoren und Funktionen auch für die Kombination aller drei Dimensionen der Fahrdynamik einzigartig am Markt aufgestellt“, sagt Vorstandschef Klein. Für seine rein elektronisch gesteuerte Lenkung hat ZF bereits Kunden gewonnen, Dämpfungstechnik nach vergleichbarem Prinzip soll dem Vernehmen nach demnächst in Serie gehen.

Sein Brake-by-wire-System hat ZF auf dem „Next Generation Mobility Day“ vorgestellt, einer Kundenveranstaltung in Shanghai. Eine Weltpremiere dieser Größenordnung zelebriert der Konzern mit Sitz in Friedrichshafen erstmals in China, ein Zeichen für die globale Aufstellung des Unternehmens, aber auch für die Innovationsbereitschaft und Bedeutung chinesischer Autobauer. Seine Premiere der Elektrolenkung hatte ZF im Juli 2022 noch in Jeversen bei Hannover gefeiert.