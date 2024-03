Mehr Mitmachaktionen im Schulmuseum Friedrichshafen

Im Schulmuseum Friedrichshafen ist das Thema Kindheit stärker ausgebaut worden. Dazu gibt es nun zwei neue Stationen, an denen sich die Besucher selbst ausprobieren und ein Stück ihrer eigenen Geschichte hinterlassen dürfen.

In der Mitmach-Ecke im ersten Stock geht es um persönliche Erlebnisse aus der eigenen Kindheit. Unter dem Motto „Von Oma gab es immer 2 Mark für den Jahrmarkt“ werden die Museumsgäste nach besonders prägenden Erinnerungen gefragt.

Im zweiten Stock rückt die Schule in den Mittelpunkt. Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, sich unter anderem an Lehrerinnen und Lehrer oder wichtige Freundschaften zu erinnern. „Jede Erinnerung, jede Geschichte ist uns willkommen. Einfach auf die bereitgelegten Post-Its schreiben und an die beiden Tafeln kleben,“ sagt Dominik Hartlieb vom Schulmuseum Friedrichshafen. So sollen die Wänden mit der Zeit von Biografie-Schnipseln bedeckt werden. Dass „die eigene Biografie, die eigene Kindheits- und Schulgeschichte so sehr in den Mittelpunkt rückt“ sei besonders für ein Museum, wird Kulturbürgermeister Andreas Hein in einer Pressemitteilung zitiert.

Diese thematische Erweiterung ist auch ein erster Ausblick auf das künftige Museumskonzept, an dem das Museumsteam arbeitet. Aktuell wird erörtert, wo das Museum heute steht und in welche Richtung es sich weiterentwickeln kann. „Mit der Weiterentwicklung soll das Museum zum überregional bedeutsamen Lernort und einem weiteren Besucherhighlight für Friedrichshafen werden,“ sagte Hein weiter.

Die Museumleiterin Friederike Lutz ergänzte: „Mit #MeinMuseum möchten wir in Zukunft das Museum stärker zu den Menschen bringen. So werden wir auch auf Märkten, Messen und Festen auftauchen, mit den Menschen ins Gespräch kommen und immer neue Erinnerungen an Schule und Kindheit sammeln.“