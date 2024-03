Drei neue Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge in Friedrichshafen - dieses Vorhaben stößt nicht überall auf Gegenliebe. Anwohner äußerten in der Debatte der vergangenen Wochen immer wieder Kritik.

Immer wieder Thema dabei: die vermeintlich steigende Kriminalität in der Nachbarschaft von Flüchtlingsheimen. Was ist dran an solchen Befürchtungen? Wie viele und welche Straftaten kommen tatsächlich vor? Und wie geht die Polizei vor? Nicolas Riether, Chef des Polizeireviers in Friedrichshafen, spricht im Interview Klartext.

Herr Riether, die Stadtverwaltung will in Friedrichshafen mehrere neue, zum Teil große Unterkünfte für Flüchtlinge einrichten. Anwohner sind teils besorgt. Können Sie diese Sorgen nachvollziehen?

Es ist schon eine ganz ordentliche Menge an Menschen, die hier untergebracht wird. Das kann Sorgen und Ängste auslösen, die mit dem Unbekannten einhergehen. Die Auswirkungen auf die Anwohner sind aus polizeilicher Sicht aber relativ gering. In manchen Unterkünften leben viele Leute auf engem Raum. Im Verhältnis dazu passiert relativ wenig.

Häufig besteht die Befürchtung, dass es rund um Gemeinschaftsunterkünfte zu mehr Kriminalität kommt. Ist das also nicht berechtigt?

Wenn es in Unterkünften ein Ereignis gibt - ob eine tatsächliche Straftat oder etwas anderes wie eine Ruhestörung, Streitigkeiten und so weiter - dann vermerken wir immer einen Tatort. Dann ist natürlich der Ort der Unterkunft so hinterlegt.

In der großen Statistik der Stadt Friedrichshafen oder des Landkreises schlägt sich das nieder. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass plötzlich das ganze Viertel auf einmal kriminell ist. Trotzdem gibt es natürlich immer wieder Ereignisse im Zusammenhang mit den Unterkünften, die uns beschäftigen.

Unsere interaktive Karte zeigt die Standorte der geplanten neuen Flüchtlingsunterkünfte in Friedrichshafen.

Können Sie das an einem Beispiel erklären?

Nehmen wir die größte Unterkunft des Landkreises in der Steinbeisstraße. In einem Betrachtungszeitraum der letzten 400 Tage gab es dort 42 dokumentierte Straftaten. Davon waren drei Viertel in der Unterkunft selbst. Meist fanden die Taten unter den Bewohnern statt.

Was insgesamt positiv angesehen werden kann, ist: Ich tat mir bei allen Unterkünften schwer, einen Bezug nach außerhalb in die Nachbarschaft zu finden. Da gibt es wenig, was wir dokumentiert haben. Was eher vorkommt, ist dass wir Bezüge in die Innenstadt haben.

Das heißt?

Bewohner aus den Unterkünften halten sich auf Plätzen, in der Uferanlage oder am Bahnhof auf. Und da gibt es immer wieder Ereignisse, zum Beispiel Streitigkeiten untereinander. Aber auch Diebstähle oder Ruhestörungen sind ein Thema. Das Gros findet aber in den Unterkünften statt.

Und was sind das für Konflikte in den Unterkünften?

Vieles sind Vorkommnisse, die gar nicht unter das Strafgesetzbuch fallen. Also zum Beispiel Ruhestörungen, Sorgerechtsthemen, Fundgegenstände, abgängige oder vermisste Personen. Auch Alkohol ist nicht selten ein Thema.

Er kennt die Zahlen: Nicolas Riether, Leiter des Polizeireviers Friedrichshafen, im Interview. (Foto: Meike Thomas )

Tatsächliche Straftaten machen nur etwa ein Viertel der Ereignisse aus. Da sprechen wir dann von Diebstählen, Beleidigungen, Körperverletzungen oder häuslicher Gewalt. Es gibt auch Sachbeschädigungen. Und sogar Computer- und Whatsapp-Betrug ist schon vorgekommen.

Manche bringen bei der Diskussion um Flüchtlingsheime die Tat in Kressbronn ins Spiel, bei der im Juni 2022 ein 32-jähriger Mann aus Nigeria in einer Asylbewerberunterkunft mit einem Küchenmesser einen Menschen getötet und sechs weitere verletzt hat …

So eine Tat ist außergewöhnlich. Bezogen auf den Landkreis haben wir so etwas fast nie. Was schon vorkommt, sind zum Beispiel tätliche Angriffe auf Polizisten - auch mit Messern oder Gegenständen. Aber unterm Strich schwerwiegende Straftaten wie schwere Körperverletzungen oder Tötungsdelikte sind Gott sei Dank extrem selten.

Wie arbeiten Sie mit Stadt und Landkreis zusammen?

Wir sind eng im Austausch. Es gibt regelmäßig, mindestens alle zwei Wochen, eine Video-Konferenz mit der Stadt Friedrichshafen, dem Landratsamt und der Polizei. Kreisweit gibt es das alle vier Wochen - da kommt dann auch noch das Revier Überlingen inklusive Stadt dazu.

Wir sprechen über die aktuelle Situation in den Unterkünften: Wie sind die Belegungszahlen? Welche Ethnien sind untergebracht? Gibt es vielleicht einzelne Personen, bei denen man genauer hinschauen muss - weil sie zum Beispiel in besonderer Weise auffällig waren?

Sie sprechen teilweise konkret über einzelne Personen, um Konflikte vorzubeugen?

Ja. Es kann zum Beispiel sein, dass eine Person in einer Unterkunft ungünstig untergebracht ist, weil sie etwa mit Einzelnen vor Ort nicht klarkommt. Dann zieht man eine Verlegung in Betracht. Summieren sich Ereignisse, kann es in Ausnahmefällen sogar so weit gehen, dass man Menschen in Einrichtungen wie dem Zentrum für Psychiatrie unterbringt.

Das heißt, es gibt Einzelpersonen, die die Polizei besonders beschäftigen?

Wir hatten einen Mann, der ist im vergangenen Jahr mehr als 130 mal aufgefallen. Das waren teils Verstöße gegen das Aufenthaltsverbot, Ruhestörungen, Trunkenheit in der Öffentlichkeit, Diebstähle und mehr. Bei einer zweiten Person war das ähnlich. Einer davon ist inzwischen in Haft und der andere in einer entsprechenden Einrichtung untergebracht.

Derzeitige Beschlusslage ist, dass die Stadt drei neue Unterkünfte einrichten will. Hat das Auswirkungen auf die Polizei?

Wir sind diejenigen, die kommen und versuchen, Konflikte zu lösen. Das ist unsere erste Aufgabe. Grundsätzlich kann man sagen, dass in kleineren Einrichtungen weniger passiert als in großen. Aber es ist nicht so, dass wir uns personell anders aufstellen müssen, nur weil es neue Unterkünfte gibt.