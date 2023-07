Mehr Busse fahren in den Sommerferien

Auch in diesem Jahr gibt es während der Sommerferien eine direkte und stündliche Busverbindung zwischen Friedrichshafen und Bodman–Ludwigshafen. Gleiches gilt für die Strecke Friedrichshafen — Lindau.

Neu ist in diesem Jahr, dass nicht mehr der „Echt–Bodensee–Bus“ als Linie 100 von Überlingen bis Bodman–Ludwigshafen verlängert wird, sondern die „Seelinie“ mit der Bezeichnung 7395, die ganzjährig im 15–Minuten–Takt zwischen Friedrichshafen und Überlingen ein dichtes Angebot schafft. Während der Sommerferien, vom 27. Juli bis zum 10. September, fährt einmal pro Stunde einer dieser Busse direkt weiter nach Bodman–Ludwigshafen. Das war auch bereits im vergangenen Jahr der Fall — mit dem Unterschied, dass die Busse in Überlingen die Linienbezeichnung wechselten und als Linie 100 nach Bodman–Ludwigshafen fuhren. Die Route der Direktverbindung ändert sich also gegenüber dem Vorjahr nicht. Man gelangt wie gewohnt aus Bodman–Ludwigshafen und Sipplingen immer entlang des Sees nach Friedrichshafen — via Überlingen, Meersburg, Hagnau und Immenstaad. Der „Echt–Bodensee–Bus“ der Linie 100 hingegen fährt weiterhin ausschließlich zwischen Friedrichshafen und Überlingen — allerdings über den Affenberg und weitere touristisch interessante Ziele rund um Salem.

Ebenfalls als „Echt–Bodensee–Bus“ ist die Linie 200 vom 27. Juli bis zum 11. September zwischen Friedrichshafen und Lindau unterwegs. Über Eriskirch, Langenargen, Kressbronn, Nonnenhorn, Wasserburg und Bodolz erreichen Fahrgäste direkt die Lindauer Insel. Das entlastet die Bahnstrecke und eröffnet viele weitere Ein– und Ausstiegsmöglichkeiten.

So ergibt sich entlang des gesamten Bodensee–Nordufers — von Bodman bis Lindau — während der Ferien täglich ein verlässliches Angebot, mindestens im Stundentakt, zum Erreichen der schönsten Ziele. Urlaubsgäste und Einheimische sind gleichermaßen eingeladen, ohne Parkplatzsuche und zum günstigen Fahrpreis mit den Öffis unterwegs zu sein. In allen genannten Bussen gelten die regulären Tarife des öffentlichen Nahverkehrs, darunter auch das Deutschlandticket und das JugendticketBW. Übernachtungsgäste haben mit der Echt–Bodensee–Card freie Fahrt.