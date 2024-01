Mit mehr als 50 Traktoren haben Landwirte aus dem Bodenseekreis am Mittwochmittag für knapp zwei Stunden die Straßen rund ums Landratsamt in Friedrichshafen blockiert und mit Hupen und einer heulenden Sirene mehr als lautstark ihren Unmut über die Agrarpolitik geäußert. Offiziell angemeldet bei der Stadt oder angekündigt beim Landratsamt war die Protestaktion nicht - Landrat Luca Prayon zeigte sich aber gesprächsbereit.

Nichts geht mehr um kurz nach 11.30 Uhr auf der Albrechtstraße vor dem Landratsamt. Hupende Traktoren blockieren die Fahrbahn, auf den bepflanzten Inseln zwischen den Fahrspuren schlagen einige Bauern Holzpfosten ein, um direkt vor dem Haupteingang der Kreisverwaltung Plakate mit ihren Botschaften anzubringen. „Vergesst nicht, ihr werdet von Steuerzahlern bezahlt“, steht da zum Beispiel, oder: „Lasst das arbeitende Volk in Ruhe! Schluss mit neuen Vorschriften, Steuererhöhungen, steigenden Preisen.“

Insgesamt sind es mehr als 50 Traktoren, die für knapp zwei Stunden die Albrecht-, Zeppelin- und Glärnischstraße blockieren. (Foto: Jens Lindenmüller )

Dass sich auch diese Protestaktion in erster Linie gegen die Agrarpolitik richtet, die nicht im Landratsamt des Bodenseekreises gemacht wird, dort aber umgesetzt werden muss, ist klar. Zufällig und spontan haben die Bauern diesen Standort für ihren Protest aber natürlich auch nicht ausgewählt. Einer von ihnen, der anonym bleiben will, gibt gegenüber Schwäbische.de zu verstehen, dass das Landratsamt nahe dran an der Landwirtschaft sei und deshalb ganz genau die vielen Probleme der Bauern kenne. Und weil die Behörde der verlängerte Arm der Regierung sei, erwarten die Landwirte, dass diese Probleme auch „nach oben“ kommuniziert werden.

Mit vielen Plakaten bringen die Bauern ihre Sorgen, Nöte und Anliegen zum Ausdruck. (Foto: Jens Lindenmüller )

Es geht um mehr als nur Agrardiesel

Und dabei geht es den Bauern um weit mehr als nur die Besteuerung von Agrardiesel. „Politik soll uns nicht subventionieren, sondern den Weg freimachen für eine starke heimische Landwirtschaft“, heißt es auf einem Flugblatt des Milchviehhalters Werner Koslowski aus Niedersachsen, das einer der am Landratsamt protestierenden Bauern dem Zeitungsreporter in die Hand drückt. Zehn Punkte sind dort aufgelistet. Sie reichen von der Forderung, den Einkauf von Lebensmitteln unter Produktionskosten wirksam zu unterbinden über die Entflechtung der Monopole in der Lebensmittelindustrie und im Lebensmitteleinzelhandel bis zum effektiven Abbau von Bürokratie.

Auf einem Plakat bitten die Bauern sogar um Entschuldigung für ihre Protestaktion. (Foto: Jens Lindenmüller )

Diese Liste, ergänzt um einige Spezialthemen der Landwirtschaft am Bodensee, übergibt eine Abordnung der Bauern dann auch dem Landrat. Eine knappe Stunde nimmt sich Luca Prayon Zeit, um sich die anhand von Beispielen aus der Praxis erläuterten Sorgen, Nöte und Anliegen der Landwirte anzuhören.

Empfohlene Artikel Bauernproteste Landwirte protestieren am Flughafen Friedrichshafen q Friedrichshafen

Von einem „respektvollen Gespräch auf Augenhöhe, bei dem das Zuhören im Mittelpunkt stand“, wird im Anschluss Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamts, berichten. Der Landrat habe signalisiert, dass er die ihm geschilderte Problematik verstanden habe - und dass man miteinander im Gespräch bleiben werde.

Stadt verzichtet auf sofortige Auflösung der Demo

Für die Dauer des Gesprächs zwischen Bauern und Landrat verzichtet die Stadt Friedrichshafen als Ortspolizeibehörde auch auf eine Auflösung der nicht angemeldeten Versammlung - wegen des Treffens mit dem Landrat und weil sich die Teilnehmer insgesamt kooperativ verhalten, wie eine Sprecherin der Stadt erläutert. Letztlich habe man vor Ort entschieden, die Aktion wie eine angemeldete Versammlung zu behandeln. Größere Zwischenfälle gibt es laut Auskunft der Polizei nicht.