Weit über 100 Häflerinnen und Häfler - und damit so viele wie nie zuvor in den vergangenen Jahren - sind am Samstag auf Einladung der Stadt und des Bündnis „Friedrichshafen für Toleranz und Demokratie - gegen Extremismus und Gewalt“ auf den Fridolin-Endraß-Platz gekommen, um dort dessen Namensgeber und aller anderen Nazi-Opfer zu gedenken.

Das eindrucksvolle Bild untermalten ein Trompeten-Ensemble der Musikschule, Schülerinnen und Schüler des Graf-Zeppelin-Gymnasiums mit einem Koffer-Museum und Mitglieder des Jugendparlaments, die im Anschluss heiße Getränke anboten.

Im Beisein vieler Stadträtinnen und Stadträten, des Landtagsabgeordneten Klaus Hoher, Fahnenträgern des Bündnis und Gewerkschaftlern betonte Stadträtin Gaby Lamparsky (FDP) für das Bündnis mit ihrem Vorsitzenden Bernd Fuchs, „wir gedenken heute der Entrechteten, Gequälten und Ermordeten, der europäischen Juden, der Sinti und Roma, der Zeugen Jehovas, der politisch Gefangenen, der Homosexuellen, der Kranken und Behinderten, an die Zwangsarbeiter, die verschleppten Slawen und die Kriegsgefangenen. Und wir erinnern an diejenigen, die gegen die Nazis Widerstand leisteten und deswegen hingerichtet wurden wie der Eisenbahner Fridolin Endraß, der mit seiner Frau und der Tochter in der Ernst-Lehmann-Straße 4 wohnte“.

Kontinuierliche Aufklärung gefordert

Endraß hatte sich nach 1933 im gewerkschaftlichen Widerstand süddeutscher Eisenbahner engagiert und unter anderem, Informationen über die Arbeitsbedingungen bei der Reichsbahn und zur Rüstungsproduktion weitergegeben. Solche Aktivitäten galten im NS-Staat als besonders schwere Verbrechen. Fridolin Endraß war 1938 festgenommen, verurteilt und im Februar 1940 in Berlin-Plötzensee hingerichtet worden.

Für die schreckliche Vergangenheit unseres Landes seien die Nachgeborenen nicht verantwortlich, für den Umgang mit dieser Vergangenheit aber schon, betonte Gaby Lamparsky.

Weshalb die Erinnerung nicht verblassen dürfe, zumal es bald keine Zeitzeugen mehr geben werde, „die uns ihr Leid, ihre Verfolgung, Demütigung, Ausgrenzung und Entrechtung“ persönlich vermitteln können. Ihre Forderung: Eine kontinuierliche Aufklärung und Bildungsarbeit in Schulen, Universitäten und der Gesellschaft insgesamt, damit die historischen Fakten und Ereignisse in ihrer Komplexität vermittelt werden.

OB betont Erinnerungskultur

OB Andreas Brand schloss sich ihrem Appell an und betonte, das gemeinsame Erinnern und Gedenken „ist ein wichtiger und fester Bestandteil unserer öffentlichen Erinnerungskultur in Deutschland“. Nicht weniger wichtig sei, wie wir künftig mit Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus umgehen. Es genüge nicht, nur auf die Vergangenheit zu schauen, sondern auch aus ihr zu lernen.

Nur durch gemeinsame Anstrengungen könnten wir sicherstellen, dass die Erinnerung an den Holocaust nicht nur in unseren Herzen, sondern auch in unserer Gesellschaft lebendig bleibe. Der OB betonte das Existenzrecht Israels als Ausdruck unserer Verantwortung, aus unserer Geschichte zu lernen und sich gegen jede Form von Antisemitismus und Diskriminierung zu stellen.

Zum gemeinsamen Gebet lud Co-Dekan Raimar Krauß von der evangelischen Schlosskirchengemeinde ein, ehe das Trompeten-Ensemble der Musikschule unter der Leitung von Thomas Unger den offiziellen Teil der Gedenkstunde beendete.