Gebäude haben Tradition in Immenstaad. Als Beispiel aus der jüngeren Geschichte sei nur die Ecke Hauptstraße/Bachtsraße genannt, wo noch in der Ära von Bürgermeister Jürgen Beisswenger mehr geklotzt als gekleckert wurde. Es war halt schon immer wenig Platz in der Seegemeinde, so dass man eher hoch hinaus musste.

Während es für diesen sensiblen Bereich mittlerweile einen städtebaulichen Rahmenplan gibt, ist gegen den jetzt geplanten Mega-Riegel im Bürglen städtebaulich nichts einzuwenden. Das Gebäude könnte die B31 nach den Hornstein-Plänen sogar abschirmen und damit positiv auf die Gemeinde wirken. Dass man den Platz möglichst gut ausnützt, ist mit Blick auf die Wohnungsnot sogar geboten.

Und dass das Projekt wirtschaftlicher wird, wenn es größer angelegt ist, ist auch kein Fehler. Es sollten dann aber auch bezahlbare, geförderte Wohnungen für Familien im unteren Bereich dabei sein. Bei den Wohnungen im fünften Stock mit traumhafter Seesicht und Dachterrasse kann man sich die Preise schon vorstellen.

Dass im Gemeinderat bezüglich der B31 immer wieder von einer künftig zurückgebauten Landesstraße gesprochen wurde, zeugt vom Optimismus in Immenstaad, dürfte aber für das aktuelle Projekt ein bisschen verfrüht sein.