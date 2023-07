Es wird ja viel diskutiert über Bürgersinn und gesellschaftliches Engagement: Was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fränkel AG mit ihren beiden Chefs Peter Buck und Jaqueline Egger–Buck Jahr für Jahr auf die Beine stellen, ist ein Musterbeispiel dafür.

Ein buntes, fröhliches Fest für viele Menschen, quirliges Leben in der Nordstadt, kein jahrelanger Strategieprozess, sondern einfach — machen. Und dann auch noch für einen guten Zweck, für „Häfler helfen“.

Tolle Sache

Da kann man nur den Hut ziehen und sagen: Vielen Dank, ein tolle Sache. Wir hätten nichts dagegen, wenn das beispielgebend wird. Dass das Fränkel Open Air und auch das Weihnachtssingen ganz nebenher prima Gelegenheiten sind, um den Teamgeist in dem Immobilienunternehmen zu stärken, das sei den „Fränkels“ von Herzen gegönnt.

Die einfachste Möglichkeit für die Nutznießer des Festes, sich bei den vielen Helfern zu bedanken, ist übrigens eine Spende. Was in diesem Jahr in den Büchsen gelandet ist, das war wenig. Zu wenig.

Nur 1700 Euro

Wenn am Freitag 2000 Besucher trotz tollen Wetters und bester Laune nur 1700 Euro spenden, dann wirkt das auf die Organisatoren der Party nicht sehr motivierend. Liebe Häfler, das können wir besser!