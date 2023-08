Ab Anfang September finden in der Klinik Tettnang etwa 1000 ambulante Operationen mehr statt als bisher. Das teilt der Medizin–Campus Bodensee (MCB) mit. Auf diese Weise soll unter anderem im Friedrichshafener Klinikum Platz für den Umbau und die Erweiterung der Zentralen Notaufnahme geschaffen werden.

„Wir bieten unseren Patienten an beiden MCB–Standorten mit Sicherheit denselben Qualitätsstandard. Die Verlagerung eines Teils der ambulanten Eingriffe von Friedrichshafen nach Tettnang sichert die Zukunft der Klinik Tettnang und schafft Raum für anstehende Maßnahmen im Klinikum Friedrichshafen“, wird Chefarzt Jochen Wöhrle, Medizinischer Direktor des MCB, zitiert.

Wann es soweit ist

Die Vorbereitungen liefen bereits auf Hochtouren und werden laut Mitteilung pünktlich zum Start am 4. September abgeschlossen sein. Dann sollen die Friedrichshafener Gynäkologen und Unfallchirurgen sowie der Kinderchirurg Edo Awani ihre ambulanten Patienten in Tettnang operieren. Außerdem würden die dortigen Unfallchirurgen mehr ambulant eingreifen.

Gehe es nach der Gesundheitspolitik, werde die Zahl der ambulanten Eingriffe deutlich steigen, schreibt der MCB. Die moderne Medizin mache möglich, was im Sinne der Patienten und auch gesundheitsökonomisch sinnvoll sei. In den beiden Kliniken des MCB würden im Jahr rund 4000 ambulante gynäkologische, unfallchirurgische, urologische und plastische Eingriffe bei Kindern und Erwachsenen erfolgen.

Am selben Tag wieder nach Hause

Seit etwa 15 Jahren entfernen der Mitteilung zufolge Unfallchirurgen im Ambulanten Operationszentrum (AOZ) im Erdgeschoss des Klinikums Friedrichshafen unter anderem Metall, nehmen kleine gynäkologische Eingriffe vor, aber auch Phimosen– oder Hodenhochstand–Operationen bei Kindern. „Nach 2500 ambulanten Eingriffe pro Jahr geht der Patient also noch am selben Tag wieder heim“, heißt es.

Ganz ähnlich sehe es in der Klinik Tettnang aus. Auch dort würden Patienten ambulant und stationär von Klinik-Ärzten und niedergelassenen Ärzten im „360°OZeTT“ (Operationszentrum Tettnang) operiert. Das Zentrum wird laut Mitteilung ein wichtiger Baustein des Integrierten Patientenversorgungszentrums (IPVZ) sein, das sich aktuell noch in der Konzeptphase befinde.

Rund 1000 ambulante Eingriffe mehr in Tettnang

Um dieses IPVZ, das vom baden–württembergischen Sozialminister Manne Lucha hochgelobt werde, von Anfang an mit Leben zu füllen und um die vom Land mitfinanzierten sieben modernen OP–Säle im Erdgeschoss und in der ersten Etage noch besser auszulasten, würden ab Anfang September rund 1000 ambulante Eingriffe mehr in Tettnang erfolgen als bisher.

Dazu kommt laut MCB, dass dadurch in Friedrichshafen Platz für den Umbau und die Erweiterung der Zentralen Notaufnahme geschaffen werde.