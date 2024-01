Auch Pflegekräfte am Medizin Campus Bodensee (MCB) fordern jetzt Freistellungen rund um die Aufklärung von Vorgängen am Klinikum. In einem Schreiben an den Aufsichtsratsvorsitzenden und Häfler OB Andreas Brand und die weiteren Mitglieder des Gremiums wird auch Kritik an der Art laut, wie diese Aufklärung laufen soll.

Der Brief nimmt explizit Bezug auf ein Schreiben von 69 Ärzten des MCB, in dem diese vor Weihnachten gefordert hatten, Geschäftsführer Franz Klöckner und einen Chefarzt freizustellen, solange die Untersuchung läuft. Der Vorwurf: Die Beteiligten an den Vorgängen seien zugleich Auftraggeber und Koordinator der Aufklärung.

Brief liegt weiter zur Unterschrift aus

Das Schreiben der Pflegekräfte ist am Dienstag, 9. Januar, zugestellt worden, einen Tag vor einer Sitzung des Aufsichtsrats. Der Brief liegt laut Informationen der Schwäbischen Zeitung auch weiter offen auf allen Stationen aus, sodass die darin genannte Zahl von 123 Unterschriften nur einen Zwischenstand darstellen könnte.

Vorwürfe der Oberärztin - Klinik widerspricht

Bei der Untersuchung geht es um Vorwürfe einer Oberärztin, die Anfang Dezember mutmaßlich Suizid begangen hatte, nachdem sie fristlos gekündigt werden sollte. Die Klinik weist ihre Vorwürfe als falsch zurück.

Die Oberärztin kritisierte den Einsatz von ungeeignetem Personal durch den Chefarzt, wodurch es zu Todesfällen gekommen sein soll. Jener, so ein weiterer Vorwurf, solle auch notwendige Behandlungen bei Komplikationen durch Spezialisten erschwert haben.

Pflegekräfte fordern ebenfalls Freistellung

Im Dezember hatte Brand sich auf das Schreiben der Ärzte hin dahingehend geäußert, dass es eine umfassende, gründliche Aufklärung geben solle. Das brauche Zeit, äußerte er sich damals: „Fehl am Platz sind jetzt Vorverurteilungen, Gerüchte und Spekulationen oder Forderungen.“

Im Brief der Pflegekräfte steht: „Wir, die Mitarbeiter der Pflege schließen uns vollumfänglich dem Anliegen der 69 Ober- und Fachärzte an und sehen es ebenfalls als dringend geboten, oben erwähnte Mitglieder der Geschäftsführung freizustellen.“

Die Rede ist auch von Vertrauensverlust

Weiter heißt es: „Entgegen der Auffassung des Aufsichtsrates ist das Vertrauensverhältnis aufgrund der Vorfälle um [Name der verstorbenen Oberärztin, d. Red.] und der mangelnden Krisenkommunikation zu dem Chefarzt und der Geschäftsführung derart belastet, dass eine Zusammenarbeit nur schwer vorstellbar ist.“

Dies habe zu einem massiven Vertrauensverlust in der Belegschaft, aber auch in der Bevölkerung geführt. Das habe, so das Schreiben, „massive, akute Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit des Klinikums und gefährdet das Mitarbeiter- und Patientenwohl“.

Moral muss trotz wirtschaftlicher Erwägungen Platz haben

In dem Brief stellen die Pflegekräfte auch klar, dass wirtschaftliche Erwägungen miteinbezogen werden müssten. Trotz allem dürfe die moralisch korrekte Aufarbeitung keinesfalls hinten anstehen, heißt es weiter.

Das Schreiben schließt mit den Sätzen: „Sie wurden alle ausreichend Informiert. Umso unverständlicher ist es, wie bisher vorgegangen wurde.“