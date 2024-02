Mayer-Lay will Funklöcher in der Bodenseeregion stopfen

Die Mobilfunkabdeckung am Bodensee weist immer noch erhebliche Mängel auf, heißt es in einer Pressemitteilung der Bundestagabgeordneten Volker Mayer-Lay. Viele Funklöcher würde weiterhin für Verärgerung und Frustration bei den Bürgerinnen und Bürgern sorgen.

Mit der Inbetriebnahme der ersten 5G+-Stationen in Deggenhausertal und Salem im Frühjahr 2022 verzeichne die Region einen wegweisenden Schritt in Richtung zukunftsfähige Netzversorgung. Doch die Einführung von 5G-Netz dürfe nicht über die bestehenden Probleme hinwegtäuschen. Denn laut Bundesnetzagentur beträgt der Gebietsanteil von Funklöchern in unserer Region bei mobiler Nutzung 24 Prozent (Stand Oktober 2023). Das entspricht einer Fläche von 160 km2.

„Deutschland hat beim Ausbau des Mobilfunknetzes enormen Nachholbedarf“, wird Mayer-Lay zitiert. Der Abgeordnete bilanzierte weiter: „Ein Flickenteppich wie es ihn derzeit gibt, ist nicht nur ärgerlich, sondern beschränkt auch die Produktivität der Menschen.“ „Im schlimmsten Falle gefährdet er auch die Gesundheit, weil mancherorts kein Krankenwagen gerufen werden kann.“

Aus diesem Grund nehme Volker Mayer-Lay mit einem großen Mobilfunkanbieter Kontakt auf, um dem Ausbau zusätzliche Dringlichkeit zu verleihen.

Der Abgeordnete bittet nun die Menschen im Bodenseekreis um Hilfe: „Wenn wir alle an einem Strang ziehen, erfolgt die Lösung des Problems schneller. Ich setze mich für eine flächendeckende Mobilfunkabdeckung in unserer Region ein. Helfen Sie mit, melden Sie die Funklöcher!“ Bewohnerinnen und Bewohner, die Funklöcher bemerken, können diese per Mail seinem Büro ([email protected]) mitteilen.