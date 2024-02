Mayer-Lay fordert Aktionsplan Kormoran

Kürzlich wurde der enorme Fraßdruck des Kormorans auf den Bodenseefisch im Landtag Baden-Württembergs thematisiert. Derzeit regeln sogenannte Kormoranverordnungen das Bestandsmanagement in den Bundesländern. Allerdings sind die Regelungen nicht einheitlich.

Seit vergangenem Herbst arbeitet der Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Bodensee Volker Mayer-Lay deshalb ebenfalls an einem Antrag, der unter anderem die Forderung nach einem bundesweit einheitlichen „Aktionsplan Kormoran“ stellt. Wie Mayer-Lay nun in einer Pressemitteilung schreibt, holte er zudem den Bundestagsabgeordneten Klaus Mack Berichterstatter für Artenschutz der CDU/CSU Fraktion im Deutschen Bundestag mit ins Boot. Darüber sei der Bundestagsabgeordnete Philipp Amtho in das Vorhaben eingebunden, da in dessen Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern der Kormoran ebenfalls erhebliche Schäden anrichte, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Den jüngsten Beschluss des Landtages zur Thematik hält Mayer-Lay für wichtig: „Ich bin erfreut darüber, dass das Land Baden-Württemberg nun die Zeichen der Zeit erkannt hat.“

Weiteren Regelungsbedarf über die Vorhaben der Landesregierung hinaus sieht Mayer-Lay dennoch: „Was die Fischer brauchen, ist die Aussicht auf gut gefüllte Netze in der Zukunft, keine Studien und Ausgleichszahlungen.“ Um den Fischpopulationen im Bodensee zu erneutem Wachstum zu verhelfen, reiche die letale Entnahme von einzelnen Tieren nicht aus. Der zu leistender Aufwand stünde in keinem Verhältnis zum Ertrag. Alternativ schlägt der Bundestagsabgeordnete vor: „Methoden wie die sogenannten „Kalt-Ei Aktionen“ oder das Einölen von Eiern sind nicht nur effektiver, sondern auch artgerechter.“

Diesen Methoden steht bislang noch die EU-Vogelschutzrichtlinie, sowie das Bundesnaturschutzgesetz im Weg, wonach der Kormoran zu den geschützten Arten zählt. Das sei laut Mayer-Lay angesichts der rasanten Ausbreitung und der gravierenden Schäden durch den Wasservogel nicht mehr verhältnismäßig.

Der Antrag soll noch im ersten Quartal dieses Jahres in den Bundestag eingebracht werden.