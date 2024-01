Max Treutner Quartett spielt im Theater Atrium

Die Reihe „Jazz am Donnerstag“ präsentiert am Donnerstag, 11. Januar, das Max Treutner Quartett. Das Konzert startet um 20 Uhr im Theater Atrium in Friedrichshafen im Fallenbrunnen. Der Eintritt ist frei (Kollekte).

Das Quartett um des jungen Saxophonisten Max Treutner ist eine neu gegründete Band aus hochkarätigen Musikern: Clara Vetter am Klavier, Steffen Kistner am Bass und Lisa Wilhelm am Schlagzeug. Mit Energie und Leidenschaft, inspiriert von Vorreitern der US-Jazzszene, wird ein breites stilistisches Spektrum des Contemporary Jazz ausgeschöpft und dabei keine Gelegenheit ausgelassen, ausgelassen zu improvisieren.