Maurice Marosi überragt bei der EM

Die Europameisterschaften gehören zu den jährlichen Höhepunkten im Inline–Speedskating. Die deutsche Nationalmannschaft holte im französischen Valance d’Agen dabei neun Medaillen — der 16–jährige Häfler Maurice Marosi überragte dabei allerdings alle und gewann in der Altersklasse Jugend alleine fünf davon.

Die Europameisterschaften sind für die teilnehmenden Nationen ein wichtiger Gradmesser für die anstehenden Weltmeisterschaften. Daher werden auch nur die besten Sportler des jeweiligen Landes für diese Kontinentalmeisterschaft nominiert. Im Aufgebot für die deutsche Nationalmannschaft stand der 16–jährige Maurice Marosi aus Friedrichshafen, der in der Altersklasse Jugend an den Start ging.

Eine Besonderheit bei diesen Titelkämpfen ist, dass von den teilnehmenden Nationen jeweils nur drei Sportler für die unterschiedlichen Strecken gemeldet werden dürfen. Zudem ziehen sich die Wettkämpfe über eine ganze Woche, was den Sportlern einiges abverlangt und eine gute Balance zwischen Wettkampfbelastung und Regeneration erfordert.

Dem ganzen Trubel unbeeindruckt zeigte sich der Schüler vom Graf–Zeppelin–Gymnasium, für den es bereits die zweite EM–Teilnahme war. Gleich zum Auftakt errang er den Vize–Europameistertitel über die 200–Meter–Dual–TT–Distanz. Mit einer Zeit von 19,080 Sekunden setzte er ein deutliches Zeichen auch an die Konkurrenz in der nächsthöheren Altersklasse, denn diese Zeit hätte auch hier die Silbermedaille bedeutet.

Der zweite Wettkampftag stand bei über 30 Grad im Zeichen der 500–Meter–Sprints. Zunächst qualifizieren sich die 16 zeitschnellsten Sportler über Vorläufe für die weiteren Runden. Von dort an gehen jeweils immer der Sieger sowie der Zweitplatzierte in die nächste Runde. Am Schluss bleiben vier Sportler übrig, welche das Finale bestreiten.

Maurice startete auch gut in diesen Wettbewerb, meisterte seine Qualifikationsrennen souverän und sicherte sich neben zwei Läufern aus Frankreich sowie einem Skater aus Italien seinen Platz im Finale. Der Start sowie die ersten Meter waren in diesem Finale sehr umkämpft. Einer der beiden Franzosen setzte alles darauf, vor Maurice in die erste Kurve einzulaufen. Doch der junge Häfler ließ sich durch den gezielten Körpereinsatz seines Konkurrenten nicht aus dem Gleichgewicht bringen und konnte seinen guten Start in die Führung umwandeln. Im weiteren Verlauf spielte Maurice seine Sprintfähigkeiten voll aus und gab seine Führung nicht mehr ab. Mit einer Zeit von 46,390 Sekunden überquerte er als Erster die Ziellinie. Europameister — die erste und einzige Goldmedaille für Deutschland bei dieser EM.

Dem Sportler vom Speedteam Bodensee aus Friedrichshafen gelang es, dieses positive Momentum auch in die verbleibenden Rennen mitzunehmen. Weitere Vize–Europameistertitel erreichte er über die 1000–Meter–Distanz sowie mit der 3000–Meter–Staffel. Hier fehlten jeweils nur Zehntelsekunden zum obersten Platz auf dem Podium. Auch in den beiden Rennen auf dem Straßenkurs (100 Meter–Sprint & One–Lap–Sprint) bahnte er sich jeweils seinen Weg in das Finale und erreichte eine Bronzemedaille über die 100 Meter sowie Platz vier im One–Lap–Sprint.

Mit seinen fünf Medaillen war Maurice Marosi der erfolgreichste deutsche Sportler bei diesen Europameisterschaften und erreichte auch einen historischen Moment für das Speedteam Bodensee.