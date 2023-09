Maurice Marosi mit Anschluss zur Weltspitze im Inline–Speedskaten

Der Friedrichshafener Maurice Marosi hat erfolgreich an den Weltmeisterschaften im Inline–Speedskaten teilgenommen. 600 Athleten aus 50 Nationen haben sich im italienischen Montecchio Maggiore in der Provinz Vicenza über neun Tage Wettkämpfe auf dem höchsten Niveau geliefert — Marosi stand dem in nichts nach und freute sich in einer höheren Altersklasse über die Top 10.

Kolumbianer dominieren das Geschehen

Am Ende überquerten doch meist Athleten aus Kolumbien als Erster die Ziellinie, Inline–Speed–skaten hat dort einen vergleichbaren Stellenwert wie Fußball in Deutschland. Da diese Dominanz bereits seit Jahren besteht, war es für die Zuschauer vor Ort und am Livestream nicht allzu überraschend, dass fast 70 Prozent der Weltmeistertitel durch kolumbianische Athleten eingefahren wurden. Führende europäische Länder in dieser nicht olympischen Sportart wie Italien, Frankreich und Belgien erliefen nur einzelne Medaillen.

Für das Team Deutschland wurde auch der 16–jährige Maurice Marosi vom Speedteam Bodensee nominiert. Der Nachwuchssportler des Jahres aus Friedrichshafen startet noch in der Altersklasse Jugend und ist eigentlich noch zu jung für diese Meisterschaften. Aber die Bundestrainer gaben dem Schüler vom Graf–Zeppelin–Gymnasium die Möglichkeit, nach dem Gewinn von fünf Medaillen bei der diesjährigen Europameisterschaft in Frankreich bei den Junioren zu starten.

Über die 200 Meter Dual TT verpasste Marosi zunächst noch um hauchdünne vier tausendstel Sekunden das Finale und belegte Platz 13. Im Wettbewerb über die 500 Meter am zweiten Wettkampftag zeigte er mit der sechstschnellsten Vorlaufzeit von 43,692 Sekunden, dass er in der Lage ist die Leistung auf diesem hohen Niveau mitzugehen. Er verfehlte im Viertelfinale jedoch den Einzug ins Halbfinale und musste sich mit Rang 15 zufriedengeben.

In der zweiten Hälfte der WM wurden dann die Wettbewerbe auf dem Straßenkurs absolviert. Hier erreichte Marosi abermals ein gutes Resultat mit Platz zwölf im One–Lap Sprint. Am vorletzten Wettkampftag gelang dem jungen Häfler dann im 100–Meter Sprint dann das erhoffte und anvisierte Top–10–Ergebnis bei dieser Weltmeisterschaft. Mit 10,419 Sekunden lief er auf Platz neun und stellte erneut den Anschluss zur Weltspitze her und das in der Altersklasse, in der er erst 2024 an den Start gehen wird. Zudem erreichte er auch ein weiteres persönliches Ziel: nämlich eine bessere Platzierung als ein Skater aus Kolumbien zu erreichen.