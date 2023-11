Mathias Haze und Martin Niemeyer zu Gast

So ist ein Jahr vorbei. Die letzte Veranstaltung der Kluftinger Kleinkunstbühne in diesem Jahr steht am Donnerstag, 30. November, an. Auf dem Programm steht Stand-up-Comedy mit Mathias Haze und Martin Niemeyer. Einlassist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Stand-up-Comedy ist seit einigen Jahren in den Metropolen total angesagt und Comedian Mathias Haze hat mit dem Chaos Comedy Club ein Format entwickelt, bei dem er den Nachwuchsstars der Szene eine Bühne bietet, schreibt die Kluftinger Kleinkunstbühne in ihrer Pressemitteilung. „Ich freue mich sehr, dass wir den Chaos Comedy Club in einer kleineren Ausgabe nach Kluftern holen konnten“, so Martin Hattenberger, der Organisator der Kluftinger Kleinkunstbühne.

Neben Mathias Haze tritt auch Martin Niemeyer auf. Beide sind bekannt für schwarzen Humor, Selbstironie und skurrile Geschichten und mischen die Comedy-Szene in Deutschland seit einigen Jahren auf. Beide waren auch schon im Fernsehen in verschiedenen bekannten Comedy-Formaten zu sehen: etwa dem Quatsch Comedy Club, Night Wash oder eben dem Chaos Comedy Club. Das wird sicher ein lustiger Abend, versprechen die Veranstalter.

Tickets gibt es bei Lebensmittel Barbknecht, der Gangolf Apotheke und dem Hofladen Dietenberger. Der Eintritt kostet regulär 15 Euro, ermäßigt für Menschen mit Behinderung und Schüler zwölf Euro. Es wird auch wieder kostenlose Soli-Tickets für Menschen mit wenig Geld geben. Kontakt: Mail an [email protected]

Die Termine für 2024 sind schon in Planung, heißt es abschließend. Die Kluftinger Kleinkunstbühne wird durch das Förderbudget Bürgerschaftliches Engagement der Stadt Friedrichshafen unterstützt.