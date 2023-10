Maßnahmen gegen Wohnungsnot

„Man kann viel darüber reden, aber man muss auch machen.“ Mit diesen Worten leitete Matthias Eckmann, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Friedrichshafen, den Salon Rouge zum Thema „Zu wenig und zu teuer ‐ Wie funktioniert sozialer Wohnungsbau?“ ein. Referent war Jürgen Schipek, Geschäftsführer der Städtischen Wohnbaugesellschaft (SWG).

Die Anzahl öffentlich geförderter Wohnungen sank stark: von etwa vier Millionen 1987 auf nur noch rund eine Million. „Sozialer Wohnungsbau ist unsexy“, sagte Schipek. Zudem seien Baupreise zuletzt stärker gestiegen als Mieten: „50 Prozent Steigerung der Baupreise in vier Jahren steht eine Mieterhöhung von 16 Prozent gegenüber.“ Damit sei die Wirtschaftlichkeit nicht abgedeckt ‐ ein Dilemma für Wohnungsbaugesellschaften. „Als GmbH muss alles zum Wohl der Gesellschafter ausgelegt sein, nicht aber zum Wohl der Gesellschaft“, so Schipek.

Eine Maßnahme der SWG sei, vorhandene Wohnungen in die Bindung für sozialen Wohnraum zu nehmen. Wohnungen im Bestand könnten aber meist baulich nicht oder schwer verändert werden. Ein Tauschkonzept sieht vor, alleinstehenden älteren Personen mit großen Wohnungen auf Wunsch eine geeignete kleinere Wohnung anzubieten. Eine weitere Maßnahme ist das Energiemanagement mit dem Ziel, Betriebskosten und somit Energiekosten zu senken.

Eckmann bat Schipek um drei Wünsche an den Gemeinderat. Ein schnelleres Baurecht, das wirtschaftliches Bauen ermöglicht, sei notwendig. Das Modell der dezentralen Versorgung sei erfolgversprechend, die Unterstützung der kommunalen Wohnungsgesellschaften mit Zulagen sei hilfreich.

In der Diskussion ging es um Mietbindungen und ob Fristen über 20 Jahre hinaus nötig seien. Die Bindung könne generell der Gemeinderat festlegen, so Schipek. Dabei müsse die Politik in Dekaden denken. „Immer wenn das Geld in der Kasse fehlt, verkaufen Kommunen Immobilien. Das ist kurzfristig gedacht.“ Der fehlende Zugriff auf Wohnraum für Obdachlose war ein weiteres Thema, das kommunalpolitisch gelöst werden muss. Zudem müsse Klimaschutz mit den Mietenden gemeinsam gelebt werden. Um der Wohnungssituation entgegenzuwirken, sei auch das Zweckentfremdungsverbot sinnvoll, wurde von SPD-Seite ergänzt. In Friedrichshafen stünden rund 2000 Wohnungen leer, die SWG selbst hat keine Leerstände. „Die Lösung könnte sein, dass die SWG die Vermietung übernimmt“, sagte Schipeck.

Der SPD-Ortsverein nimmt Anregungenvom Salon mit und will sie in den Rat einbringen.

Der „Salon Rouge“ ist eine Diskussionsrunde des Ortsvereins der SPD Friedrichshafen zu aktuellen Themen. Der nächste Salon Rouge findet am 21. November, 19 Uhr, zu „Herausforderungen im Alltag: Wie kann die Kinderbetreuung sichergestellt werden?” statt. Die Veranstaltung findet im Café des GPZ (Paulinenstraße 12) statt. Weitere Infos gibt es online unter spd-friedrichshafen.de.