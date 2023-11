„Es fährt fast nichts“, sagt am Donnerstagmorgen eine Mitarbeiterin des Infocenters am Stadtbahnhof Friedrichshafen und schaut auf ihren Bildschirm, „In den nächsten zwei Stunden fallen von zehn Zügen sieben aus.“ Für größere Irritationen sorgt der 24-Stunden-Streik der Lokführer-Gesellschaft GDL trotz der massiven Ausfälle aber bei den wenigsten. Die meisten Bahnreisenden scheinen sich im Internet frühzeitig informiert zu haben, ob ihre Verbindung vom Streik betroffen ist oder nicht. Entsprechend menschenleer bleiben die Bahnsteige.

Nicht nur Regionalbahnen in Richtung Kressbronn, Radolfzell oder Singen fallen aus, sondern auch Interregios. Nicht damit gerechnet hat ein junger Mann, der ratlos in der Halle des Bahnhofs steht. Eigentlich sollte er schon unterwegs nach Überlingen sein, wo sein Deutschkurs stattfinde, erzählt er in gebrochenen Sätzen. Dann macht er sich auf die Suche, um herauszufinden, ob es eine Busverbindung nach Überlingen gibt ‐ falls es für den Deutschkurs nicht eh schon zu spät ist.

Man hat den Eindruck, dass bei der Bahn alle drei Monate gestreikt wird. Fahrgast

Ein anderer betrachtet den Streik eher amüsiert. „Man hat den Eindruck, dass bei der Bahn alle drei Monate gestreikt wird“, sagt er. Wütend mache ihn das heute aber nicht, denn er sei auf den Zug nicht angewiesen „Ich wohne und arbeite ja in Friedrichshafen.“ Bei seinen Kollegen säße das aber anders aus. „Da kommen welche mit der Bahn aus Ravensburg zur Arbeit.“