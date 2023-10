„Marktplatz Pflege“ für pflegende Angehörige

Die Caritas Bodensee-Oberschwaben, das Deutsche Rote Kreuz, die Katholische Erwachsenenbildung Bodenseekreis (keb) und die Stadt Friedrichshafen bieten in Kooperation mit dem Medienhaus am See am Freitag, 20. Oktober, gemeinsam den „Marktplatz Pflege“ an. Wer hilft, wann, wo und wie? ‐ diese und andere Fragen sollen in der Veranstaltung beantwortet werden. „Marktplatz Pflege“ findet von 14 bis 18 Uhr im Kiesel k42 sowie im Medienhaus am See statt.

Die Info-Veranstaltung im Ambiente eines Marktes soll der Pressemitteilung zufolge pflegenden Angehörigen und Interessierten den Zugang zu Unterstützungen erleichtern, sodass eine Pflegesituation besser geschultert werden könne. Auf dem Marktplatz im Foyer des Medienhaus am See stehen für eine erste unverbindliche Kontaktaufnahme und Gespräche zur Verfügung: Vertreterinnen und Vertreter des Pflegestützpunkt Bodenseekreis, der Stiftung Liebenau familienunterstützender Dienst, des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst AMALIE, des Hospizverein Tettnang e.V., der Hospizbewegung St. Josef FN e.V., des SKM Betreuungsverein e.V., des DRK ‐ Fachstelle Demenz und Hausnotruf, des Seniorenbeirats gemeinsam mit der Beauftragten für Familie und Senioren im Amt für Soziales, Familie und Jugend der Stadt Friedrichshafen, der Leitung der Sozialen Betreuung aus dem Karl-Olga-Haus sowie der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg.

Zu sehen ist an diesem Nachmittag die Filmreihe des Netzwerkes Älter werden im Bodenseekreis. Zudem gibt es im Kiesel und im Ausguck im Medienhaus ein ergänzendes Programm mit weiterführenden Informationen und Vorträgen. Ab 14.30 Uhr informiert der Pflegestützpunktes Bodenseekreis über „Pflege, Beruf und Familie ‐ wie alles unter einen Hut bekommen?“. Ab 15.30 Uhr findet ein Vortrag zum Thema „Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Betreuung ‐ rechtlich vorsorgen fürs Alter“ statt. Ab 16.30 Uhr findet ein Vortrag der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg statt „Rente für Pflegepersonen: Ihr Einsatz lohnt sich!“.

Um 14.15 Uhr präsentiert sich und ihre Einsatzmöglichkeiten die organisierte Nachbarschaftshilfe der Caritas. Um 14.45 Uhr stellt sich der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Amalie vor. Um 15.15 Uhr gibt das Haus Sonnenuhr der Stadt Friedrichshafen einen Überblick über die vielfältigen und abwechslungsreichen Angebote und Aktionen für Seniorinnen und Senioren. Um 15.45 Uhr stellt sich der der Hospizverein Tettnang e.V. vor; Um 16.15 Uhr macht der Pflegestützpunkt Bodenseekreis sein Angebot bekannt und um 17.15 Uhr erfährt man mehr zum Betreuungsverein SKM-Bodenseekreis e. V. und dessen ehrenamtlicher Arbeit.

Das Medienhaus am See zeigt eine Medien-Präsentation zum Thema „Demenz und Pflege“ im 2. Obergeschoss. Dort findet man auch außerhalb der Veranstaltung Medien rund um dieses Themenfeld.