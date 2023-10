Neun Abgänge hatte der VfB Friedrichshafen im Sommer zu verzeichnen. Verloren hat der Volleyball-Bundesligist viel Erfahrung. An den Bodensee lotsten die Häfler acht Spieler, zum Großteil junge Talente, für die der VfB die erste Profistation darstellt. Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt verspricht eine Mannschaft mit Erfolgshunger. Diesen besitzt auch Friedrichshafens Trainer Mark Lebedew, wie der 56-jährige Australier vor den Auftaktspielen in der Volleyball-Bundesliga gegen die Aufsteiger FT 1844 Freiburg (Samstag, 18.30 Uhr, Sporthalle FT 1844 Freiburg) und Baden Volleys SSC Karlsruhe (Mittwoch, 18.30 Uhr, Spacetech-Arena Friedrichshafen) im Interview mit Nico Brunetti klarstellte.

Herr Lebedew, beim Bounce-House-Cup hat sich der VfB Friedrichshafen in der Vorwoche mit den anderen Bundesligisten gemessen. Es gab Siege gegen den VC Bitterfeld-Wolfen (3:1) und die SVG Lüneburg (3:2), aber auch eine neuerliche Finalniederlage gegen die Berlin Recycling Volleys. Wie fällt ihr Fazit aus?

Mit der Leistung und der Entwicklung der Mannschaft war ich zufrieden. Wir haben in der Vorbereitung große Schritte nach vorne gemacht und teilweise sehr gut gespielt. Ich bin aber nicht zufrieden damit, dass wir verloren haben. Es ist ein Titel, eine Chance, einen Pokal in den Händen zu halten. Und es macht keinen Spaß zuzugucken, dass der Gegner immer gewinnt.

Ihr Team spielte auch gut mit, es schien mehr drin zu sein. Was war am Ende ausschlaggebend?

Der große Vorteil, den Berlin momentan hat, ist das Zusammenspiel. Das konnte man am Wochenende sehen. Die gesamte Mannschaft ist mindestens eine Saison zusammen gewesen und das hat eine große Wirkung und gibt in den wichtigen Momenten Sicherheit. Bei uns ist Aleksa Batak beispielsweise erst vor zwei Wochen angekommen und hat noch kaum Trainingseinheiten absolviert.

Ihre Aufgabe hat sich zu dieser Saison etwas verändert. Im Kader des VfB befinden sich nun weniger routinierte, sondern mehr entwicklungsfähige Spieler. Wie stehen Sie zu dieser Herausforderung?

Es ist nicht neu für mich. Es ist meine 14. Bundesligasaison und ich habe schon öfters mit jungen Spielern gearbeitet. Das ist auch ein großer Vorteil von Constant (Co-Trainer Constant Tchouassi, Anm. d. Red.), der in dieser Hinsicht viel Erfahrung mitbringt. Sein Verein in der französischen Liga (Mende Volley Lozère, Anm. d. Red.) hatte kein großes Budget.

Wie wollen Sie es schaffen, diese Spieler auf das neue Level zu heben?

Jeden Spieler muss man individuell betrachten. Simon Kohn und Simon Uhrenholt haben das gleiche Alter. Aber Kohn hat eine Schulter, die kannst du nicht kaufen. Entweder du hast sie oder hast sie nicht. Bei ihm müssen wir über Spielwitz und Persönlichkeitsentwicklung reden. Bei Uhrenholt geht es mehr um Kraft.

Ist das Play-off-Finale trotz der Kaderverjüngung ein Muss für den VfB Friedrichshafen?

Meine eigenen Ziele ändern sich nicht von Saison zu Saison. Mein Ziel ist es, jedes Spiel zu gewinnen. Ich kann nicht hier sitzen und sagen, wir wollen Zweiter oder Dritter oder was auch immer werden. Ich will Champions League spielen, das ist mein persönliches Ziel. Das kann ich aber nicht voll kontrollieren.

Sie sprechen es an: Der VfB zog seine Teilnahme an der Königsklasse freiwillig zurück. Haben Sie überlegt, dem Verein den Rücken zu kehren?

Nein, ich habe drei Pflichten und nie richtig daran gedacht, zu gehen. Erstens habe ich einen Vertrag und von meiner Seite aus erfülle ich meine Verträge. Zweitens habe ich die Spieler zum großen Teil verpflichtet. Und ich habe auch mal einiges versprochen, wie die Zukunft für diese Spieler aussieht, was sie hier für Bedingungen haben. Ich kann zu einem späteren Zeitpunkt nicht mit den Spielervermittlern reden und den Spielern nochmal in die Augen gucken, wenn ich beim ersten schlimmen Moment abhaue. Drittens ist meine Familie halbwegs fest hier in Deutschland.

Momentan gibt es seitens des Hauptvereins einige Überlegungen. Unter anderem sind die Ideen Mehrzweckhalle oder Mega-Sportpark gefallen. Wie zufrieden sind Sie in der Spacetech-Arena?

Ich bin jetzt fast zweieinhalb Jahre Trainer des VfB Friedrichshafen und habe schon vieles gehört. Die Arena ist nicht Champions-League-Standard und so wie es jetzt ist, kann es nicht die langfristige Lösung sein. Das ist klar, wir haben diese Halle nach der letzten Saison aber schon verbessert. Es ist ein bisschen gemütlicher geworden, Namensrechte sind vergeben worden. Für mich persönlich zählt am meisten, dass wir die Halle die ganze Zeit zur Verfügung haben und flexibel mit unseren Trainingszeiten sein können. Das ist in meinen zwei Jahren meistens nicht der Fall gewesen.

Ihr Fokus gilt natürlich der Mannschaft. Für welchen Volleyball möchten Sie und der VfB in der anstehenden Spielzeit stehen?

Ich will immer eine kämpferische, intelligente Mannschaft haben, die mit Spielintelligenz spielt und Freude am Spielen hat. Als Fan ist es glaube ich dann auch toll, die Mannschaft zu verfolgen. Und ich habe auch schon ein bisschen das Gefühl, dass die Fans eine Verbindung mit dieser Mannschaft haben. Ich gebe alles, dass es sich noch mehr entwickelt und wir hier in der Halle richtig Spaß haben und zusammen einen Heimvorteil schaffen. Für die ganz neuen Spielern ist es vielleicht besser, gegen Aufsteiger zu starten, um die Umgebung kennenzulernen und zu verstehen, wie in der Bundesliga gepfiffen wird und was sie von den Zuschauern erwarten können. Dementsprechend ist es ein guter Anfang, aber andererseits haben wir höhere Erwartungen in diesen zwei Spielen.