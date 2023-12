Marineflieger übergeben Spendenschecks

Alljährlich im Dezember besuchen Vertreterinnen und Vertreter des Marinefliegergeschwaders 3 „Graf-Zeppelin“ aus Nordholz Friedrichshafen, um den Erlös aus dem Verkauf von norddeutschen Spezialitäten zu spenden. Jeweils 1.300 Euro erhielten die Fachdienststelle für sexualisierte Gewalt Morgenrot und der Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe.

Auch 2023 war das Marinefliegergeschwader 3 „Graf-Zeppelin“ auf dem Seehasenfest mit einem Verkaufsstand vertreten. In den vielen Jahren, in denen die Gäste aus Nordholz an den See kommen, sind viele Freundschaften entstanden und für viele Häflerinnen und Häfler ist es ein „Muss“, an den Stand zu kommen, um die mitgebrachten Spezialitäten zu probieren und sich im Gespräch auszutauschen. So wurde 2023 ein Erlös von 2.600 Euro für den guten Zweck erzielt.

Dieser Betrag wurde aufgeteilt auf zwei Institutionen aus Friedrichshafen, die sich über jeweils 1.300 Euro freuen durften. „Was wir beim Seehasenfest jedes Jahr erleben, ist einfach toll. Deshalb ist es uns wichtig, dass wir den Häflerinnen und Häflern etwas zurückgeben können. In diesem Jahr gehen unsere Spenden an „Morgenrot“ und den Freundeskreis für Suchkrankenhilfe. Sie leisten eine hervorragende Arbeit für Menschen, die Hilfe brauchen. Wir freuen uns schon auf das kommende Jahr. Dann feiert das Marinefliegergeschwader sein 60-jähriges Bestehen“, so Kapitän zur See und Kommodore Oliver Ottmüller.

Für Morgenrot, der Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt, nahmen Iris Gerster und Magdalena Hriny die Spende entgegen. Für den Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe nahmen Irmgard von Flemming, Kassiererin und Buchführerin des Freundeskreises, und Siggi Knoblauch, langjähriges Mitglied, den Scheck entgegen.

Er war elf Jahre als Patenschaftsbeauftragter das „Gesicht“ der Marineflieger in Friedrichshafen: Kapitänleutnant Frank Schröder. In dieser Funktion war es für ihn eine liebgewonnene „Pflicht“ auf dem Seehasenfest zu sein. Im April 2024 geht er in den wohlverdienten Ruhestand. Bürgermeister Andreas Hein dankte dem Kapitänleutnant für sein Engagement. „Sie haben in den vergangenen elf Jahren eine Brücke der Freundschaft und des Verstehens zwischen dem Marinefliegergeschwader und den Menschen in Friedrichshafen geschlagen“, so Bürgermeister Andreas Hein.