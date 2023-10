Marcus Böhme: Neue Rolle, gleiche Ziele

Als es in der Vorsaison um den Bundesliga-Titel ging, musste der VfB Friedrichshafen auf Marcus Böhme verzichten. Der 38-jährige Mittelblocker klagte über Durchblutungsstörungen in seiner Schlaghand und fehlte zwei Halbfinal- und drei Finalspiele. Nun ist der Routinier wieder auf dem Damm. Schon zwei Monate lang bereitet er sich mit den Häfler Profivolleyballern auf die Saison 2023/2024 vor. Mit mehr Verantwortung und den gleichen Zielen.

Dass die Verletzung aber nicht ganz folgenlos blieb, zeigte sich bei der Saisoneröffnung am vergangenen Samstag. Nach dem 3:1-Sieg gegen den Schweizer Vizemeister Volley Amriswil folgte für Böhme der untypische Gang zum Physiotherapeuten Edvart Aasen. „Das mit dem Arm ist kein Geheimnis und es braucht seine Zeit, bis alles wieder in den gewohnten Bahnen läuft. Bis dahin ist es ein Fall, der schon des Öfteren begutachtet werden muss“, sagt Böhme. „Ich spüre, dass es noch kein Schlag ist, wie ich ihn davor in Erinnerung habe.“ Seit dem Vorbereitungsbeginn Mitte August haben sich die VfB-Verantwortlichen und er „rangetastet und Stück für Stück draufgepackt“, so Böhme. Das sei auch noch nicht abgeschlossen, mit Physio, Kraft- und Balltraining soll das „alte Gefühl“ wiederkommen. Von einem Rückfall geht Böhme nicht aus und ganz nach dem Motto „Was soll ich mit da einen großen Kopf machen?“ ist es auch nicht in seinen Gedanken.

Die Erfahrung hilft

Körperlich befindet sich der Routinier ansonsten in einer guten Verfassung. Böhme weiß, was es braucht, um auch in einem hohen Alter noch im Leistungssport mitzuhalten. Er hat noch Lust und „mit der Zeit lernt man, sich gesünder zu ernähren, sich einen gesünderen Lebensstil anzueignen und nicht wie mit Anfang 20 in alle möglichen Fallen reinzutreten“, sagt Böhme. Beim VfB passt es für ihn, da der Verein auch großes Interesse an einer Zusammenarbeit mit ihm zeigt.

Die Wertschätzung untermauerte nun VfB-Trainer Mark Lebedew mit „einer großen Entscheidung“. Er ernannte Böhme nach dem Abgang von Dejan Vincic (Rapid Bukarest) zum neuen Kapitän der Häfler. „Da gab es nicht so viel Demokratie an der Stelle. Der Trainer hat mit mir geredet, ich habe es angenommen und fühle mich in der Lage, es zu erfüllen“, sagt Böhme über seine neue Rolle, die er bisher nur mal in der deutschen Nationalmannschaft ausübte. Dennoch müsse Böhme aber noch sehen, wie er seinen Stil interpretiert. Er soll die Häfler Mannschaft gemeinsam mit Libero Nikola Pekovic und Außenangreifer führen: Beide sind laut Lebedew ebenfalls wichtige Ansprechpersonen für ihn. Gerade bei Peter rechnet der 56-jährige Australier mit ganz großem Engagement, da dieser gerne bei Olympia 2024 für Deutschland spielen würde.

Eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft ist unwahrscheinlich

Um eine Chance auf eine Nominierung zu haben, braucht es eine ganz starke Saison. Bei Böhme gibt es momentan keine Bestrebungen in Paris dabei zu sein. „Das Thema Nationalmannschaft ist vor zwei Jahren vom Tisch gegangen“, meint Böhme, der den Erfolg aber wahrgenommen hat und dem Team auch gratuliert: „Dass die Jungs sich wieder qualifiziert haben, ist eine tolle Sache. Glückwunsch dahin.“ Und Böhme lässt die Tür einen Spalt offen. „Ich bin da immer vorsichtig mit Aussagen, die die Zukunft angehen. Vielleicht habe ich Kurzschlussgedanken und sage: ,Hey, wie siehts aus? Ich habe Bock.’ Ich habe absolut keine Ahnung, wie es bis dahin aussieht“, meint der 38-Jährige.

In den kommenden Monaten liegt sein Fokus voll auf dem Verein. Da ist Böhme zurzeit noch mehr gefragt als ohnehin schon. Gerade ist er nämlich der einzige fitte und verfügbare der drei nominellen Mittelblocker. Severi Savonsalmi steigt nun erst so langsam ins Mannschaftstraining ein und die Verpflichtung des Kubaners José Israel Masso Alvarez zieht sich ‐ deshalb hilft der 39-jährige Marc-Anthony Honoré die ersten Saisonwochen aus.

Play-off-Finale ‐ nichts anderes sollte das Häfler Ziel sein

Generell hat sich der VfB ein sehr neues Team zusammengestellt. Einige namhafte prägende Spieler der Vorjahre wie Vincic, Vojin Cacic (Al Faisaly) oder auch Luciano Vicentin (Ziraat Bank Ankara) haben den Verein vor der Saison verlassen. Neu zum Team gestoßen sind viele junge und unbekannte Volleyballer. Für Böhme ändert sich dadurch aber nichts. „Ich bin einfach der festen Überzeugung, dass wir kein anderes Ziel haben sollten, als ins Finale zu kommen und um die Meisterschaft zu spielen. Das steht auch auf dem VfB Friedrichshafen drauf“, betont Böhme. Nur mit der Play-off-Teilnahme würde sich der 38-Jährige „nicht zufriedengeben“. Er gibt sein Bestes, seinen Teamkollegen diese Einstellung auch einzuimpfen ‐ am Ende muss es über die ganze Saison präsent sein. „Auf dieses Ziel wird jeden Tag, jedes Training hingearbeitet. Das ist allgegenwärtig“, so Böhme.

Er hofft zudem, dass der VfB am Samstag, 4. November, schon weit genug ist, um in der heimischen Spacetech-Arena im Achtelfinale des DVV-Pokals gegen die Berlin Recycling Volleys eine Überraschung zu schaffen. „Unabhängig von dem Strich unter der Nummer steht für mich immer noch an erster Stelle auf dem Feld meinen Teil zum Erfolg beizutragen“, möchte Böhme auch als Kapitän mit Leistung glänzen.