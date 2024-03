Manuel Mader folgt auf Sönke Wittnebel

Nach einem umfangreichen Besetzungsverfahren ist ein Nachfolger für die Kirchenmusikstelle an der Schlosskirche in Friedrichshafen gefunden und gewählt worden. Der 31-jährige Manuel Mader wird die Arbeit von Sönke Wittnebel in Friedrichshafen fortsetzen. Wittnebel wird Ende April in den Ruhestand treten. Manuel Mader studierte in Freiburg evangelische Kirchenmusik bis zum Master-Abschluss. Von Herbst 2019 bis Mitte 2021 war er tätig als Bezirkskantor in Elternzeitvertretung in Eberbach am Neckar.

Von 2021 bis 2022 absolvierte Manuel Mader sein einjähriges kirchenmusikalisches Praktikum an der Stiftkirche in Tübingen bei Ingo Bredenbach. Zuletzt war Mader tätig als Gemeindekantor an der Regiswindiskirche in Lauffen am Neckar. Dort leitete er unter anderem den Chor der Regiswindiskirche sowie den Gospelchor Just4You, außerdem den Pop-Chor „Young Corporation“ aus Kirchheim am Neckar. Manuel Mader wird ab Anfang September 2024 seinen Dienst in Friedrichshafen beginnen.