Ein bislang unbekannter Mann soll in Friedrichshafen eine 17-Jährige bedrängt haben. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen ermittelt und bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise. Der Vorfall hat sich laut Mitteilung am Mittwoch kurz nach 20 Uhr in der Prielmayerstraße ereignet.

Ein Mann, der mit Inlinern unterwegs war, folgte einer 17 Jahre alten Radfahrerin. Im Bereich der Prielmayerstraße hielt die Jugendliche an, was der Unbekannte ausnutzte und sie zu Boden stieß. Dort umklammerte er das Mädchen und ließ erst von ihr ab, als ein Nachbar auf die Hilferufe der 17-Jährigen aufmerksam wurde, schreibt die Polizei.

So wird der Mann beschrieben

Der Unbekannte wird als etwa Ende 20 bis Anfang 30, etwa 180 Zentimeter groß und mit einem eng anliegenden Sport-Dress bekleidet beschrieben. Zudem trug der Täter einen hellen Helm und Ellbogen- und vermutlich auch Kniegelenkschoner. Die Polizei bittet Zeugen sowie Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, sich unter Telefon 07541/7010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.