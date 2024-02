Mit einem frisierten E-Scooter und deutlich zu schnell ist ein 34-jähriger Mann am Mittwoch in Friedrichshafen unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, hatte er am Morgen die Aufmerksamkeit von Polizisten auf sich gezogen, als er „unerwartet flott“ mit dem Scooter durch die Löwentaler Straße fuhr.

„In der darauffolgenden Kontrolle stellten die Streifenbeamten fest, dass der Roller modifiziert worden war, rund 50 Kilometer pro Stunde auf den Tacho brachte und darüber hinaus nicht versichert war2, heißt es im Bericht der Polizei.

Auch die Alkoholkontrolle ist eindeutig

Der 34-Jährige war demnach außerdem mit mehr als 1,1 Promille deutlich alkoholisiert. Und er konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen, wie die Beamten berichten.

„Für den 34-Jährigen folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus, seinen E-Scooter stellten die Polizisten sicher. Ihm drohen nun diverse Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft“, schreibt die Polizei.