Friedrichshafen

Mann missachtet rote Ampel und verursacht Unfall

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Weil ein 67–jähriger Autofahrer am Samstag kurz vor 15 Uhr an der Kreuzung Meistershofener Straße/Ailinger Straße mutmaßlich eine Rote Ampel missachtet hat, ist es zu einem Unfall gekommen. Der Fahrer war in Richtung Wiggenhausen unterwegs und stieß im Kreuzungsbereich mit der Front wuchtig gegen die hintere rechte Wagenseite des Autos eines 35–Jährigen, der in Richtung Goethestraße fuhr.

Veröffentlicht: 28.08.2023, 15:20 Von: sz