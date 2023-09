Mann macht sich an Lkw zu schaffen

Offenbar beim Diebstahl auf frischer Tat erwischt worden ist laut Polizei am Mittwochabend ein 35–Jähriger, dem nun strafrechtliche Konsequenzen drohen. Der Mann war von Zeugen beobachtet worden, als er sich gegen 20.30 Uhr augenscheinlich mit einem Bolzenschneider auf einem Firmengelände in der Lindauer Straße in Friedrichshafen aufhielt und sich an einem Lastwagen und einem Auflieger zu schaffen machte.

Die Beobachter kontaktierten die Polizei und hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizisten fest. Die Beamten nahmen den 35–Jährigen vorläufig fest und ermitteln nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls gegen ihn. Zuvor soll ein roter Mercedes–Vito mit polnischer Zulassung vor dem Grundstück gestanden haben, der beim Eintreffen der Polizei davongefahren war. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Wagen blieb ergebnislos. Ob dieser in Verbindung mit der Tat steht, ist bislang nicht abschließend geklärt.

Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07541/7010 an die Polizei zu wenden.