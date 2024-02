Mann landet nach Randale in Polizeigewahrsam

Friedrichshafen

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Ein 25-jähriger hat die Nacht auf Donnerstag in der Gewahrsamszelle der Polizei verbringen müssen. Der Mann war bereits in den Abendstunden mehrfach am Häfler Stadtbahnhof negativ aufgefallen und hatte von der Bundespolizei daraufhin einen Platzverweis für den Bereich erhalten.