Ein Mann soll am Dienstagabend in Friedrichshafen eine Frau belästigt und angegriffen haben. Nun ermittelt die Polizei. Der Unbekannte sprach laut Polizeibericht die junge Frau am Stadtbahnhof an und forderte ihre Handynummer. Dass die Frau ihre Nummer nicht preisgeben wollte, akzeptierte er nicht und folgte der 22-Jährigen auf Schritt und Tritt.

Mann steigt in gleichen Bus ein

Er stieg demnach sogar in den Bus ein, den die Frau nahm. Als sie in der Teuringer Straße ausstieg, soll der Mann die 22-Jährige an den Haaren gezogen und sie weiter bedrängt haben. Als eine Zeugin auf die Hilferufe der jungen Frau aufmerksam wurde, und sich dem Geschehen näherte, ergriff der Unbekannte die Flucht.

Polizei sucht Zeugen

Die Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen haben die Ermittlungen übernommen, um den genauen Hergang der Tat sowie die Identität des Tatverdächtigen zu klären. Hinweise etwaiger Zeugen nimmt die Polizei unter Telefon 07541/7010 entgegen.