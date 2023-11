Magdalena Linnig wird Nachfolgerin von Horst Schauerte als Bereichsleiterin Mobilität beim Stadtwerk am See. Er bekleidete diesen Posten seit 1. Juni 2022. Gleichzeitig übernahm er Geschäftsführungsaufgaben unter anderem für die Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH, die Bodensee-Oberschwaben Bahn und den Katamaran. Zum 1. Januar 2024 verlässt er den Bodensee und nimmt seine Arbeit in Wien bei einem Wiener Verkehrsbetrieb auf, bei dem er bereits vor Jahren schon einmal tätig war.

Laut Stadtwerk am See ist Magdalena Linnig eine ausgewiesene Fachfrau der Branche. Seit mehr als 20 Jahren sei sie in der Verkehrsbranche in Deutschland, Österreich und Polen unterwegs. Beispielsweise arbeitete sie zehn Jahre lang als Bereichsleiterin Ersatzteilversorgung beim Omnibushersteller Solaris für das Gebiet Deutschland und Österreich.

Seit Anfang 2023 beim Stadtwerk

Linning habe die gesamte Versorgungsorganisation mit Logistik, Einkauf und Verkauf sowie die Verantwortung für das gesamte Lagernetz in Deutschland und Österreich inne gehabt. Nach ihrer Zwischenstation in der Nutzfahrzeugbranche bei der Firma Kendrion, einem Lieferanten von Komponenten unter anderem für die Busbranche, ist sie seit Anfang 2023 beim Stadtwerk am See.

Empfohlene Artikel Neue Linien, längere Fahrzeiten Der Häfler Stadtverkehr leitet die Verkehrswende ein q Friedrichshafen

Dort war sie zunächst als Sachbearbeiterin, dann als Abteilungsleiterin Nahverkehr tätig. Ab 1. Januar wird sie die neue Bereichsleiterin Mobilität. Welche Aufgaben sie in der Geschäftsführung des Stadtverkehrs Friedrichshafen GmbH, der BOB oder beim Katamaran haben wird, steht laut Alexander Florian Bürkle, Vorsitzender der Geschäftsführung beim Stadtwerk am See, noch nicht fest.

Entscheidung fällt noch

„Das müssen die Gremien entscheiden“, sagt Bürkle und meint damit Aufsichtsrat oder Gesellschafterversammlung der jeweiligen Betriebe. Das Stadtwerk am See nehme das Vorschlagsrecht für Magdalena Linnig dazu jedoch wahr.