Friedrichshafen

Männer stehlen zwei Steppwesten

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Zwei Männer haben am Dienstag gegen 15 Uhr in einer Boutique in der Wilhelmstraße in Friedrichshafen zwei Steppwesten gestohlen. Laut Polizeibericht lenkte einer der beiden Tatverdächtigen die Verkäuferin ab, während sein Komplize mit zwei zuvor anprobierten Steppwesten das Geschäft verließ.

Veröffentlicht: 20.09.2023, 15:11 Von: sz