Zwei Männer haben sich am Mittwoch bei einem Arbeitsunfall in einer Werkhalle von Rolls-Royce Power Systems in der Maybachstraße teils schwer verletzt.

Beide sind aber nicht direkt bei Rolls-Royce angestellt, sondern Mitarbeiter einer externen Firma, wie ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage sagte. Sie seien am frühen Nachmittag gerade dabei gewesen, mithilfe von Hydraulikfüßen eine Maschine von einer Halle in eine andere zu transportieren.

Dabei sei die tonnenschwere Maschine umgekippt und beide Männer seien eingeklemmt worden. „Sie konnten relativ schnell befreit werden“, so der Sprecher. Laut Polizei wurde die Maschine mit einem Gabelstapler angehoben.

Fall wird intern aufgearbeitet

Der werksärztliche Dienst sowie hinzugerufene Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten. Anschließend wurden sie in eine Klinik gebracht.

Der Transport der Maschine war Aufgabe der externen Mitarbeiter, weil sie darauf spezialisiert seien, berichtet der Rolls-Royce-Sprecher. Der Fall werde nun, so wie alle Arbeitsunfälle, intern aufgearbeitet. „Ein Team aus unterschiedlichen Abteilungen kümmert sich darum und prüft, welche Schritte noch notwendig sind.“

Das sei das übliche Vorgehen, selbst bei kleineren Unfällen ‐ zum Beispiel wenn sich ein Mitarbeiter an einem scharfen Teil schneide. „Das wird jedes Mal aufgearbeitet. Aber so ein Unfall wie am Mittwoch ist Gott sei Dank nur selten der Fall“, so der Sprecher.