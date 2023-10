Der beliebte Mädels-Flohmarkt findet am Samstag, 21. Oktober, wieder von 11 bis 15 Uhr in der Alten Turn- und Festhalle in Friedrichshafen statt. Auf alle modeinteressierten Frauen und Mädchen wartet ein vielfältiges Angebot an Kleidung, Schuhen, Accessoires und Selbstgemachtem, heißt es in der Anükndigung. Der Mädels-Flohmarkt in Friedrichshafen biete alles, was die Frauenwelt begehr: trendige Kleidung, Marken- und Designerstücke, Schuhe, Handtaschen, Accessoires, Schmuck, Selbstgemachtes und ebenso einzigartige Dinge im Vintage und Retro-Look. Der Mädelsflohmarkt in Friedrichshafen ist der Treffpunkt für Modeverrückte, Fashion Fans und Designerinnen. Aber auch neugierige Schnäppchenliebhaberinnen und interessierte Besucherinnen, die einfach einen aufregenden Tag mit Freundinnen verbringen möchten, kommen hier voll auf ihre Kosten. Frauen und Mädchen können an zahlreichen bunten Ständen nach hippen Teilen oder neuen Lieblingsstücken stöbern. Der Eintritt kostet drei Euro.

Weitere Informationen zum Mädels-Flohmarkt unter Telefon 08323/967414 oder online unter