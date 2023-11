Friedrichshafen

Mädels-Flohmarkt bietet vielfältige Mode in Alten Turn- und Festhalle

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Auf zahlreiche Kleidungsstücke, Taschen und Co. können sich Frauen in Friedrichshafen auf dem Mädels-Flohmarkt freuen. (Foto: Fetzer GmbH )

Der Mädels-Flohmarkt findet am Samstag, 18. November, von 11 bis 15 Uhr in der Alten Turn- und Festhalle in Friedrichshafen statt.

Veröffentlicht: 10.11.2023, 13:42 Von: sz